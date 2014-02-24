به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در دیدار با اعضای کنفدراسیون اتاق های بازرگانی بلژیک گفت: ارتباط اقتصادی میان ایران و بلژیک برای ایران مهم است؛ چراکه این کشور علاوه بر توسعه بخش خصوصی در اقتصاد خود، از ظرفیت مطلوبی برای کار مشترک با ایران برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بلژیک علیرغم اینکه با مشکلات بحران اقتصادی در دنیا روبرو شده است و در مقطعی، کاهش سرمایه گذاری را تجربه کرده است، اما در دو سال گذشته توانسته روند رشد مثبتی را در اقتصاد تجربه کند.

وی تصریح کرد: حجم مبادلات ایران با بلژیک رقم قابل توجهی نیست و شاید مجموع تبادلات تجاری دو کشور به 800 میلیون دلار برسد، اما این رقم بسیار پایین است و البته محدودیت های مالی و تحریم های اخیر، بر روابط اقتصادی دو کشور تاثیرگذار بوده است.

به گفته شافعی، اکنون ایران با شرایط جدیدی روبرو است و دولت جدید تلاش دارد تا با تصمیمات سازنده، تعامل مناسبی با کشورهای دنیا داشته باشد، به نحوی که هم اکنون مسابقه برقراری ارتباط اقتصادی با ایران در دنیا شکل گرفته است و به طور قطع، آن دسته از کشورهایی که زودتر حرکت کنند، سهم مناسب تری را از اقتصاد ایران خواهند داشت.

وی اظهار داشت: اقتصاد ایران و منطقه، اقتصادی بزرگ است و در طول سالهای گذشته، بین ایران و سایر کشورهای دنیا به دلیل تحریم ها فاصله افتاده است اما علیرغم همین موضوع، ایران با روابط خود با دنیا ادامه داده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: قرار است که با اقتصاد جهان، تعامل سازنده ای از سوی ایران صورت گیرد و همین امر منجر به تحول و رشد اقتصادی ایران خواهد شد.

وی افزود: شاهد فرمان جدیدی از سوی مقام معظم رهبری در روزهای گذشته مبنی بر اقتصاد مقاومتی هستیم که این می تواند منشا تحول جدیدی در اقتصاد ایران باشد. البته اگر چه ایران عزم دارد که روابط خود با دنیا را گسترش دهد، اما این توسعه باید بر مبنای منافع متقابل باشد.

شافعی در ادامه به سفر رئیس اتاق بازرگانی ایران در گذشته به بلژیک خبرداد و گفت: آن زمان توافقات خوبی برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور صورت گرفت که به دلیل تحریم ها عملیاتی نشد؛ اما هم اکنون شرایط برای اجرای آن توافقات فراهم است.