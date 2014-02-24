به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کامیار با اعلام این خبر گفت: این کارگاه ها در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 9 اسفند ماه سالجاری با حضور سخنرانان خارجی وداخلی در زنجان برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه افتتاحیه این کارگاههای سالانه عکاسی نجومی توآن ایران "جهان در شب"در زنجان , با حضور اسدالله قمری نژاد "دبیرکارگاه" سعد اله نصیری قیداری"رئیس انجمن نجوم ایران ومعاون وزارت علوم " و ناصر مقدم "مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان "به همراه نمایش ویژه توآن "جهان در شب" توسط بابک امین تفرشی از روز چهارشنبه 7 اسفندماه در زنجان کلید خواهد خورد.



کامیار برنامه های روز پنج شنبه بعداز ظهر این کارگاهها را با عناوینی از قبیل کارگاه پیشرفته مبانی وروش های کاهش نویز, توانایی های تازه در فتو شاپcc , آشنایی با لایت روم, ساماندهی وآرشیو تصاویر وهمچنین پردازش تصاویر ژرف آسمان به ترتیب با سخنرانی اساتیدی ازجمله مهدی زمانی، محمد حسین رحمانی, طاها قوچکانل برشمرد.



در راستای حمایت از ناشران ومولفان استان صورت می گیرد

طرح خرید کتاب از نویسندگان وناشران استان طبق تفاهمنامه با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به تعداد 46عنوان به مبلغ200میلیون ریال از ناشران ومولفان استان انجام گرفته است.

طی تفاهمنامه ای بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با معاونت فرهنگی وهنری وزارت ارشاد منعقد شده که امسال مبلغ 200 میلیون ریال بابت حمایت از ناشران و مولفان استان با 46 عنوان کتاب به تعداد پنج هزار جلد از انتشارات و نویسندگان که جمعا 7ناشر و4مولف بوده خریداری شده است.