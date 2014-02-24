محسن یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تدوین سیاست های مناسب در راستای ارائه خدمات شایسته به مسافران نوروزی و افزایش گرایش در هموطنان برای بازدید از اماکن تاریخی، تفریحی، فرهنگی و مذهبی باید جزو مهم ترین اهداف توسعه صنعت گردشگری در شهرضا باشد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شهرستان در طول چند سال گذشته همواره از وضعیت مناسبی در حوزه ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی برخوردار بوده است اما باید ضمن آسیب شناسی دقیق همواره در راستای رشد و تعالی این امر مهم فعالیت کنیم.

بخشدارمرکزی شهرضا با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری روستایی از مهم ترین اهداف تدوین شده درسطح این شهرستان به شمار می رود، افزود: در نشست اخیر دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرضا بر اهمیت آماده سازی فضای روستاها برای ایام نوروز تاکید شد ومقرر شد در سطح روستاهای شاخص در حوزه گردشگری تمامی امکانات وخدمات مورد نیاز مسافران نوروزی فراهم شود.

وی با انتقاد از کم توجهی اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا نسبت به اهمیت تقویت زیرساخت های فرهنگی و گردشگری در سطح روستاها گفت: توسعه امکانات زیرساختی در حوزه گردشگری باید در سطح شهرستان به شکل متوازن انجام بگیرد و انتظار می رود مسئولان امر با درک این موضوع مهم نسبت به بهبود وضعیت روستاها در این حوزه خطیر اقدام کنند.

یونسی با اشاره به اینکه در ایام نوروز سال 92 تمهیدات مناسبی در سطح روستاهای شهرضا جهت جذب گردشگران ومسافران اتخاذ شده بود، بیان داشت: رشد چشمگیر صنعت گردشگری روستایی شهرضا در سال گذشته با همت و درایت مسئولان در حوزه مختلف محقق شده است و باید از تلاش و پیگیری شبکه بهداشت ودرمان، اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی قدردانی کنیم.

وی اضافه کرد: به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی شهرضا باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی در جهت افزایش جذب مسافران نوروزی اهتمام داشته باشیم.

