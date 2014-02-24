به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی 35 میلیمتری در جلسه‌ چهارشنبه 30بهمن که با حضور همه‌ اعضا در محل معاونت آثار سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد برای چهار فیلم سینمایی پروانه‌ ساخت صادر کرد.

فیلم‌های «گیتا» به تهیه‌کنندگی مجید انصاری، ناصر عنصری و به کارگردانی مسعود مددی، «از هر نظر معمولی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبد الرضا کاهانی، «کلید رو بده خلاص شو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرتضی رزاق کریمی و «بازداشت» به تهیه‌کنندگی مهدی کریمی و کارگردانی غلامرضا رمضانی از شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی، پروانه‌ ساخت دریافت کردند.