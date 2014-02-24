سید محمد صادق بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مخزن 10 هزار مترمکعبی شهرستان قدس که فعالیت عمرانی آن از ابتدای سال1387 آغاز شده و تاکنون روند اجرایی آن به طول کشیده شده بود به بهره برداری رسید.



وی ادامه داد: این مخزن جهت ذخیره و جمع آوری آب 12 حلقه چاه از قبیل پنج حلقه چاه زیتون و هفت حلقه چاه واقع در شاه بوداغیان به منظور توزیع مناسب آب شرب با کیفیت و خدمت رسانی بهتر به شهروندان ساخته شده است.



این مسئول عنوان کرد: مخزن 10 هزار مترمکعبی که از سال 87 کلید زده شده بود در سال جاری با تکمیل شدن تلمبه خانه، راه اندازی ایستگاه کلر زنی(آب ژاول) واحداث اطاق ژنراتور به اتمام رسیده وصد درصد در مدار بهره برداری قرار گرفت.



مدیر امور آبفای شهرستان قدس ادامه داد: مخزن 10 هزار مترمکعبی شهرستان قدس به دو منظور ساخته شده، فاز اول آن برای پمپاژ آب شامیدنی به مخزن تعادلی واقع در پادگان سپاه وفاز دوم آن برای پمپاژ آب به مخزن 10 هزار مترمکعبی بالا دستی است که تاثیر بسزایی در توزیع آب آشامیدنی با کیفیت بسیار مطلوب در سطح شهرستان قدس دارد.



وی در پایان گفت: با اضافه شدن این مخزن به مدار آب آشامیدنی شهرستان مشکلات کمبود آب تا حد زیادی برطرف شده و کیفیت آب شرب این مخزن نیز در حد بسیار مطلوبی است.