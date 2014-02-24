به گزارش خبرنگار مهر، ژاک گلر ویه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی بلژیک اشتیاق فراوانی برای احیای روابط اقتصادی با ایران دارد و بخش خصوصی علاقمند است که مجدد به بازار ایران برگردد.

رئیس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی ایران و بلژیک افزود: در حال حاضر، بخش های خصوصی ایران پویا هستند و امیدواریم بتوانند با شرکتهای بلژیکی، روابط اقتصادی پایداری داشته باشند.

وی از حضور هیات بلندپایه بلژیکی در ایران خبرداد و گفت: این گروه آوریل امسال به تهران می آیند.

به اعتقاد گلر ویه، هم اکنون زمان عمل کردن برای توسعه روابط اقتصادی ایران و بلژیک است و باید تمام تلاش ها بر این کار متمرکز شود. این در حالی است که تصویر بدی از ایران در بلژیک شکل گرفته است که باید محو شود.