به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی کرباسیان صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه تولید فولاد هرمزگان با بیان اینکه از برنامه های فولاد هرمزگان در توسعه و افزایش تولید استقبال می کنیم گفت: دسترسی به آبهای آزاد، دسترسی آسان به منابع انرژی گاز، ریل و حمل ونقل جاده ای ، نزدیکی به معادن سنگ آهن و امکانات صادرات آسان و سرمایه گذاری مطمئن در صنعت فولاد از مزیت هایی است که هرمزگان را از سایر استان ها در این زمینه متمایز کرده است.

وی اظهار داشت: در دوره اول دولت روحانی به تولید 10میلیون تن فولاد در هرمزگان دست خواهیم یافت.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیر عامل ایمیدرو با اشاره به سمپوزیوم92 تاکید کرد:در جهت دسترسی وتبادل اطلاعات از سمپوزیوم های علمی باید حمایت و زمینه برگزاری آنان فراهم شود و بپذیریم که در کنار اجرا مسایل و کمبود های صنعت هم مرتفع شود.

وی با بیان اینکه فولاد هرمزگان به ظرفیت اسمی نزدیک شده است گفت: سرعت و کیفیت فعالیت های فولاد هرمزگان بسیار خوب بوده و به این صنعت امیدواریم که هرمزگان را به مرکز توسعه و قطب فولاد کشور تبدیل کند.