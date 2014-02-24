به گزارش خبرنگار مهر، در راستای افزایش موفقیت دانش آموزان شهرستان خرمشهر در کنکور سراسری سال 93 و آشنایی با شیوه های پاسخ گویی به سوالات کنکور، همایش بزرگ کنکور با حضور کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر و پسر این شهرستان صبح امروز در دو نوبت مجزا و با حضور مشاور و مدرس کنکور در محل تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد.



کارشناس مسئول آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر هدف از برگزاری این همایش را کاهش اضطراب، افزایش انگیزه، آشنایی دانش‌آموزان با شیوه های مطالعه، پژوهش و تحقیق و برنامه ریزی، روشهای تست زنی، برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه، استفاده از ایام تعطیل، راهنمای افزایش سرعت یادگیری، اهمیت نکته برداری، اصول صحیح نکته پردازی، روش صحیح مرور کردن، تست زنی به شیوه خواندنی، و تست زنی به شیوه آموزش در کنکور 93 اعلام کرد.



رسول محمدی یکی از عمده ترین دغدغه های دانش آموزان و خانواده ها را راه یابی به دانشگاه و موفقیت در کنکور سراسری دانست.



وی در ادامه به سه مبحث تمرکز حواس، اجتناب از اضطراب و شیوه هاي صحیح تست زنی اشاره کرد و افزود: تمرکز حواس یکی از ضروریات مطالعه است و نبودن تمرکز حواس در مطالعه عملا به معنای هدر دادن وقت خواهد بود.



کارشناس مسئول آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش خرمشهر اظهار کرد: اضطراب بیش از حد، توان و انرژی را نابود خواهد کرد و دانش آموز چنانچه از هم اکنون نگران نتیجه کنکور باشد به شدت دچار ضعف یادگیری شده و گاهی اوقات حتی ممکن است شدت اضطراب مانع شرکت در جلسه امتحان شود.



محمدی گفت: شیوه های صحیح تست زنی کسب اطلاعات علمی و خواندن دروس به تنهایی کافی نیست بلکه باید مهارت تست زدن را به دست آورد و باید بدانید در کنکور با چه تست هایی رو‌برو هستید و چگونه می توانید به بهترین شیوه به موفقیت دست یابید.



به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه دانش آموزان نیز با پرسش و پاسخ مسائل و مشکلات یادگیری خود را مطرح نمودند.