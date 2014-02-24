به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این اقدام پس از دستور فوری و قاطع رئیس جمهوری انجام شده است.

منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد کشور با حمایت و پیگیری ویژه رئیس جمهوری و از محل واگذاری مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

بر اساس این گزارش حقوق بهمن ماه بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد تا 14 اسفند و حقوق اسفندماه در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد. عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولادکشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد واریز خواهد شد.