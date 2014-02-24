به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت دانش‌آموزان و فرهنگیان گروه‌های هدف در این طرح باعث افزایش انگیزش تحقیق و مطالعه خواهد شد.

وی بیان داشت: این طرح با هدف توسعه و تقویت فرهنگ و ادب فارسی بین معلمان دوره ی ابتدایی و دانش آموزان اجرا می شود.

فاطمی زاده افزایش دامنه لغات و اطلاعات ادبی، اخلاقی و معنوی و تقویت حس زیبایی شناختی را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این طرح تشویق معلمان و دانش آموزان به امور ادبی و هنری وبستر سازی و تقویت فرهنگ مطالعه و پژوهش بین معلمان دوره ابتدایی و دانش آموزان و پاسداشت مواریث ادبی و فرهنگی کشور را به دنبال دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه افزود: آزمون طرح با شرکت معلمان، معاون آموزگاران، مدیران مجتمع‌های آموزشی و مستقل و دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی برگزار خواهد شد.

فاطمی زاده تصریح کرد: محتوای این مسابقه از کتاب‌های گلستان و بوستان سعدی طراحی شده و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و فرهنگیان در این طرح شرکت می کنند.