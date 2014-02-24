به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایمانی صبح دوشنبه در دومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان میامی در محل بخشداری مرکزی این شهرستان ضمن بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری این شهرستان گردشگر بیشتری را می طلبد، افزود: میزبانی از میلیون ها زائر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در طول سال که برای رفتن به مشهد از میامی عبور می کنند افتخاری بس عظیم برای مردم این خطه محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه امکانات دستگاه های دولتی باید در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی قرار گیرد گفت: استقرار پزشک در سطح شهرستان و آمادگی کامل بیمارستان، کشیک نانوایی ها، نظارت مستمر بر رستورانها در دستور کار است.

معاون فرماندار شهرستان میامی تصریح کرد: شهرداری میامی برای زیبا سازی شهر و آماده سازی پارکها و فضاهای سبز و همچنین محل اتراق مسافران نوروزی نیز تمهیدات لازم این کار را فراهم کند.

ایمانی با بیان اینکه جاذبه های تاریخی روایتگر قدمت، فرهنگ و آیین هر منطقه است و مسئولان شهرستان باید در جهت شناساندن آن تلاش بیشتری کنند، گفت: باید در جهت شناساندن اماکن تاریخی و گردشگری میامی که در مسیر تردد میلیون ها مسافر قرار گرفته است برنامه ریزی شود.

وی با یادآوری اینکه این شهرستان میزبان خیل بسیاری از مسافران و گردشگران است خاطرنشان کرد: امسال هم مانند سال های گذشته مساجد شهر آماده استقبال از مسافران نوروزی شده است.

مسئولان دیگر ادارات شهرستان میامی نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درخصوص هرچه بهتر برگزاری تسهیلات نوروزی پرداختند.