مهمد بچیروویچ که بعد از حضور در مراسم قرعه‌کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در اسپانیا مانده بود و از همان جا راهی اسلوونی شد، بامداد امروز دوشنبه به کشور بازگشت تا پیگیر برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی و نهایی کردن آنها با هماهنگی مسئولان فدراسیون باشد، در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که ایران در گروه سختی از مسابقات قرار گرفته و این مستلزم تلاش بیشتری برای نتیجه گیری مورد نظر است.

وی با اشاره به همگروهان تیم ملی بسکتبال در گروه A مسابقات قهرمانی جهان گفت: اسپانیا میزبان است، فرانسه قهرمانی اروپا را در اختیار دارد، ترکیب تیم صربستان جوان است و برخی بازیکنان برزیل هم که در NBA شاغل هستند. اینها حاکی از آن است که گروهی که در آن قرار داریم خیلی سخت است. در چنین گروهی باید بازی به بازی پیش برویم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این پرسش که "پس قبول دارید ایران در گروه مرگ مسابقات قرار گرفته"؟، خاطرنشان کرد" بله؛ سخت‌ترین گروه مسابقات همین گروهی است که ایران هم در آن قرار دارد. در این گروه اما همه تیم‌ها برای پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی و صعود شانس دارند. ما هم با این ذهنیت که می‌توانیم از گروه خود صعود کنیم در مسابقات شرکت می‌کنیم و برای رسیدن به آن هم نهایت تلاش خود را می‌کنیم.

بچیروویچ در مورد برنامه‌هایی که باید طی مدت زمان حضور در ایران به آنها رسیدگی کند، گفت: فعلا که در ایران هستم و طی این مدت نشست‌هایی با مسئولان فدراسیون خواهم داشت تا با هماهنگی آنها برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی را نهایی کنیم. شنیده‌ام دعوت‌نامه‌هایی برای تیم ملی بسکتبال ایران ارسال شده است که باید در مورد آنها به تصمیم نهایی برسیم. امیدوارم بتوانیم بهترین برنامه ممکن را برای تیم ملی تدارک ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال برای حضور در مسابقاتی مانند قهرمانی جهان به خصوص وقتی در سخت‌ترین گروه آن قرار گرفته‌ایم باید برنامه ریزی خیلی دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم با بهترین آمادگی لازم در محل مسابقات حاضر شده و مقابل حریفان‌مان صف‌آرایی کنیم. در این صورت می‌توانیم نتیجه‌گیری خوبی داشته باشیم.

سرمربی 52 ساله تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: همچنین طی این مدت دیدارهای مسابقات لیگ برتر که وارد پلی‌آف شده است را از نزدیک دنبال می‌کنم تا به شناخت بهتری از وضعیت بازیکنان برسم. شاید هم همین امروز به تالار آزادی بروم و دیدار برگزار شده در این سالن را تماشا کنم.