به گزارش خبرنگار مهر، عرفان احمدلو یکی از دانش آموزان آموزشگاه امام مهدی (عج) شهر بهار در مراسم يادبود كوهنوردان پيشكسوت كشور که به صورت صعود سراسري به قله يخچال ارتفاعات الوند همدان و با حضور كوهنوردان مطرح و سرشناس كشور برگزار شد، موفق به اين صعود گردید.

به همين مناسبت با حضور اعضاي هيئت كوهنوردي شهرستان بهار در حضور دانش آموزان و دبيران آموزشگاه تنديس و هديه ای به اين کوهنورد نوجوان اهدا شد.

عرفان احمدلو در گفتگو با مهر در خصوص انگیزه اش برای انتخاب ورزش کوهنوردی، اذعان داشت: ورزش موجب سلامتی جسم و روح انسان می شود به خصوص اگر نوع ورزشی که انتخاب می کنی با طبیعت رابطه ای نزدیک داشته باشد که به همین دلیل من ورزش کوهنوردی را به علت علاقه ای که به طبیعت کوهستان دارم انتخاب کردم.

احمدلو افزود: ورزش کوهنوردی انسان را با شرایط سخت و سنگین قرار گیری در بطن طبیعت آشنا می سازد لذا یک جوانی به سن من با فعالیت در این رشته ورزشی می تواند هم جسم و روح خود را سالم نگاه دارد و هم به زندگی هرچند برای مدت کوتاه، عادت کند و تحمل شرایط سخت را داشته باشد.

وی حضور خود در مسابقات کوهنوردی که پیشکسوتان این عرصه در آن شرکت داشتند را فرصتی مغتنم برای خود بیان داشت و گفت: قرار گیری درکنار افرادی که سالهاست در عرصه کوهنوردی فعالیت داشتند برای من فرصتی مغتنم بود تا از آنها درسهای بسیاری از فنون این ورزش بیاموزم.