اثرات زیست محیطی احداث سد رامیان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در گرگان ،هدف از احداث سد رامیان را تامین بخشی از آب شرب شهر های آزادشهر ،رامیان،خان ببین ، دلند، گلند و روستاهای مسیر و بهبود آبیاری حقابه های دشت های آبخور رودخانه و همچنین کنترل سیلاب به منظور حفاظت از شهرها، روستاها و تاسیسات پایین دست رودخانه قره چای عنوان کرد .

حیدریان اظهار داشت: حجم مخزن و حجم آب قابل تنظیم این سد به ترتیب 23 و 33 و نیم میلیون متر مکعب است و بر روی رودخانه قره چای واقع در جنوب شهر رامیان احداث می شود .

به گفته وی مطالعات مرحله اول سد مخزنی رامیان که از سال 1377 آغاز شده بود در حال تصویب نهایی در وزارت نیرو می باشد .

مناطق مسکونی حاشیه رودخانه ها با خطر سیلاب مواجه هستند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه تعداد زیادی از رودخانه ‏های بزرگ و کوچک استان از مناطق مسکونی و شهری عبور می کنند، گفت: همین امر موجب شده تا هنگام بارش باران ساکنان، این مناطق خود را در معرض خطر احساس کنند .

ایرج حیدریان اظهار داشت: برای این امر مهم باید تدبیرمناسب اندیشیده شود، وقوع سیلاب های فراوان و خطرناک در استان از سال 1380 تا کنون و بروز خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیر، موید این مسئله است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل وجود رودخانه های متعدد و زمینهای کشاورزی زیاد در مجاورت رودخانه ها ، و این که شغل اصلی روستاییان ،کشاورزی است به همین دلیل در زمان بارندگی های شدید و سیلابی در نقاطی که شرایط طبیعی دستخوش تغییرات گردیده است در معرض تهدید بوده و کشاورزان همان مناطق احساس خطر می نمایند .

حیدریان ادامه داد: پدیده های طبیعی به ویژه سیل،در بعضی موارد موجب تخریب اراضی کشاورزی و از بین رفتن محصولات آنها شده که در نتیجه آن، هر سال خسارت های مالی فراوانی را در استان گلستان مشاهده می کنیم.

به گفته وی، ایجاد ناهنجاری های غیر طبیعی توسط بعضی از افراد، بر رودخانه هایی که از مناطق مسکونی استان عبور می کنند بر رشد و توسعه اقتصادی استان گلستان تاثیر منفی می گذارد و خسارت های زیادی را متوجه کشاورزان می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان تاکید کرد: بر این اساس در روند اجرای طرح های توسعه منابع آب به گونه ای برنامه ریزی شده که تا حد امکان برای مدیریت این چالش ها، اقداماتی به عمل آید.

حیدریان با بیان اینکه این شرکت برخی از طرح ها را با همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان انجام می دهد، تصریح کرد: در چنین طرح هایی مدیریت چالش و کاهش صدمات در نقاط اولویت دار و آسیب دیده استان در بخش منابع آب، به طور ویژه و اختصاصی مورد توجه قرار می گیرند.