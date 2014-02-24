احداث ساختمان دانشگاه دولتی شهرضا با تعامل خیران محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عقدایی در مراسم احداث ساختمان دانشگاه دولتی شهید مدرس شهرضا، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر دو اصل مردمی بون و معنویت گرایی استقرار یافته و این حرکت عظیم ملت به جهانیان ثابت کرد دین می تواند برای حیات دنیوی و اخروی بشر برنامه های سازنده و کارآمدی داشته باشد.

وی ادامه داد: پیوند ناگسستنی مردم ایران با اصل انقلاب اسلامی حاکی از عمق معنویت حاکم بر روح این قیام تاریخی است و حضور هوشمندانه مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن مصداق بارز این موضوع مهم است.

فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه عدالت خواهی مهم ترین شعار مردم در جریان مبارزات پیروزی انقلاب اسلامی بود، بیان داشت: مردم همیشه در صحنه ایران در دوران مبارزات انقلاب اسلامی با شعار عدالت خواهی، استقلال طلبی وحفظ ارزش های مذهبی و فرهنگی در جامعه مبتنی بر رعایت اصالت انسانی در عرصه های مختلف حاضر شدند و در نهایت موفق به استقرار حکومت جمهوری اسلامی شدند.

وی با اشاره به اینکه دموکراسی غربی بر مبنای بی اخلاقی و بی بندوباری تدوین شده است، ادامه داد: یک تجربه درخشان تاریخی نشان می دهد که در جوامع استبدادی زمینه ورود زورگویان و سلطه جویان جهانی ایجاد می شود و مردم ایران با درک والای خود در مقابل این فاجعه بزرگ ایستادگی کردند.

عقدایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص جایگاه اقتصاد مقاومتی خطاب به سران سه قوه باید سرلوحه امور تمامی مسئولان ودست اندراکاران اجرایی و مدیریتی کشور قرار بگیرد، تصریح کرد: استقلال همه جانبه کشور مهم ترین رکن اقتصاد مقاومتی است و انتظار می رود با بسترسازی مناسب زمینه ورود نخبگان وسرمایه گذاران در حوزه های مختلف اقتصادی در سطح کشور میسر شود.

وی وجود جمعیت 5 هزار نفر بیکار در شهرضا را یک معضل اجتماعی بزرگ ذکر کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این جمعیت را افراد تحصیل کرده تشکیل می دهد و ایجاد اشتغال برای این افراد باید مهم ترین دغدغه مسئولان باشد.

فرماندار شهرضا با تشریح وضعیت احداث کارخانه دانیلی و لزوم حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران این مجموعه عظیم صنعتی گفت: این کارخانه با محوریت سرمایه گذاران ایتالیایی احداث می شود و امیدواریم با حمایت همه جانبه مسئولان و مردم شاهد راه اندازی این مجموعه عظیم و در نتیجه حل معضل بیکاری در شهرضا باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با تشرح وضعیت احداث ساختمان دانشگاه دولتی شهید مدرس شهرضا و لزوم احداث این واحد دانشگاهی در آینده نزدیک بیان کرد: این دانشگاه به عنوان یک قطب بزرگ علمی در مرکز کشور مطرح است و به لحاظ اینکه شهرضا از ظرفیت های قابل توجهی در امور خیریه برخوردار است انتظار می رود این قشر والامقام نسبت به حمایت از عملیات احداث این مجموعه اهتمام داشته باشند.

این مسئول با اشاره به اینکه حل مشکلات ونارسایی های ترافیکی درون شهری شهرضا باید مبتنی بر تدوین اصول علمی اجرایی شود، افزود: طرح اعمال محدودیت های ترافیکی در شهرضا طی دوران گذشته براساس اصول علمی و مطالعاتی شده است و از اقشار مختلف جامعه انتظار می رود در راستای حل این معضل بزرگ تعامل لازم را با متولیان امر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح های صنعتی عظیم در شهرضا زمینه افزایش جمعیت شهرستان را ایجاد می کند، اذعان کرد: بر همین اساس باید نسبت به تمهید امکانات و زیرساخت های لازم در حوزه های مختلف اهتمام داشته باشیم.

عقدایی با اشاره به اینکه تشکیل شوراهای راهبردی از مهم ترین اصول حل مشکلات ساختاری شهرضا در عرصه های مختلف به شمار می رود، متذکر شد: تشکیل این شوراها با حضور تمامی مسئولان شهرستان وبهره گیری از نقطه نظرات متخصصان ونخبگان زمینه تسریع در خدمت رسانی به عموم مردم را مهیا می کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور اصحاب خبر و رسانه در عرصه های مختلف اجتماعی گفت: رسانه ها به عنوان چشم وچراغ جامعه مطرح هستند وبر همین اساس امیدواریم شاهد حضور پر رنگ این قشر جامعه در حوزه های مختلف باشیم.

