به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: این طرح ها با اعتبارکل 168میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده اند.

وی بیان کرد: معرفی این طرحها در راستای جذب 70 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغی صندوق توسعه ملی انجام شده است.

خادمی افزود: از این تعداد طرح معرفی شده، 111 طرح آن با اعتبار 50 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 487 نفر در بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: سهم اعتبار این بخش از محل تسهیلات ابلاغی صندوق توسعه ملی 35 میلیارد تومان است.

خادمی همچنین سهم بخش صنعت از این اعتبار را 35 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 47 طرح هم با اعتبار 118میلیارد تومان در بخش صنعت، معدن و تجارت به بانکها معرفی شده است.

استاندار تاکید کرد: ازمجموع طرح های بخش صنعت تاکنون 13 طرح با 26 میلیارد تومان و 511 نفر اشتغالزایی تصویب و دو طرح آن با اعتبار سه میلیارد تومان تسهیلات آن پرداخت شده است.

وی یادآور شد: این اعتبار مربوط به سال گذشته است و اعتبار سال 92 هنوز ابلاغ نشده است.

وی بر تدوین طرح ها و برنامه ها جدید، جذب بیشتر تسهیلات و چگونه هزینه‌ کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد.

خادمی افزود: باید طرح و برنامه های کار و فعالیت اقتصادی با مطالعه و در راستای نیازها و ضرورتها و براساس ظرفیتهای استان در اولویت باشد.