سبقت هوش رایانه از انسان تا سال 2029 / تولید رایانه با قابلیت مکالمه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، "ری کورزویل" کارشناس هوش مصنوعی (AI) شرکت گوگل بر این باور است رایانه ها به زودی قادر خواهند بود از تجربیات خود چیز بیاموزند، لطیفه تعریف کرده و حتی لودگی کنند.

گوگل 57 میلیارد پوند از دارایی خود را بی سر و صدا برای خرید شرکت های مهم روباتیک سراسر جهان هزینه کرده است از جمله آنها می توان به شرکت انگلیسی "دیپ مایند" که متخصص در یادگیری ماشینی است و شرکت بوستون داینمیک که روبات های پیشرفته نظامی می سازد، اشاره کرد.

رقبای گوگل مدتها است این شرکت را به اتهام سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران و فروش آنها به شرکت های تبلیغاتی مورد انتقاد قرار داده اند.

کورزویل 66 ساله در سال 2012 به استخدام گوگل در آمد تا بخش هوش مصنوعی گوگل را با هدف درک موتور جستجو از آنچه که در اینترنت به دنبال آن هستیم، متحول کند.

این کارآفرین که پیش از این افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شکست انسان از رایانه در مسابقات جهانی شطرنج را به درستی پیش بینی کرده بود می گوید این ماشین ها تا سال 2029 از سازندگان خود هوشمند تر خواهند شد.

وی اظهار داشت پیش بینی من در نهایت این است که جستجوی اینترنتی بر اساس شناخت معنی زبان خواهد بود.

وی افزود: وقتی مقاله ای می نویسید یک مجموعه جالب از کلمات تولید نمی کنید، بلکه چیزی برای گفتن دارید و گوگل نیز قصد دارد به طور هوشمندانه ای اطلاعات جهان را ساماندهی و پردازش کند.

وی ادامه داد: می خواهیم رایانه ها همه چیز را بر روی وب و همه صفحات را از همه کتاب ها بخوانند، سپس قادر خواهند بود مکالمه هوشمندی را با کاربر خود داشته باشند و بتوانند به سووالات کاربر پاسخ دهند.

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گوگل شرکت "نست لب" که سازنده ترموستات هوشمند است را به قیمت 1.9 میلیارد پوند خریداری کرده است. هشدار نست لب می تواند با مالک خود گفتگو کند و به آنها بگوید در کجای خانه دود وجود دارد و چه چیزی موجب دود در خانه شده است.

کورزویل به خاطر نظریه یکتایی و انفرادی خود مشهور شده است نظریه ای که می گوید رایانه و انسان به طور موثری به یک چیز واحد تبدیل می شوند.

در سال 1990 وی شکست انسان از رایانه را در یک رقابت جهانی شطرنج در سال 1998 پیش بینی کرد؛ رویدادی که در واقعیت دو سال زودتر روی داد و رایانه Deep Blue شرکت IBM توانست گری کاسپارف قهرمان شطرنج جهان را در سال 1996 شکست دهد.

وی همچنین در روزهایی که اینترنت تنها برنامه مبهمی بود که توسط دانشگاهیان برای ذخیره سازی داده های تحقیقاتی استفاده می شد، روزگاری را پیش بینی کرد که در آن مردم به طور وسیع از اینترنت استفاده می کنند.

کورزویل اکنون پیش بینی جالب دیگری صورت داده و از سال 2029 حرف می زند که در آن رایانه ها از انسان – خالق خود- هوشمند تر خواهند شد. کورزویل سالها پیش از آن که به طور تمام وقت به استخدام گوگل درآید در زمینه پروژه های خاصی با این شرکت همکاری داشته است.