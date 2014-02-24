به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب با نتیجه 3 بر یک مقابل رئال سوسیه داد تن به شکست داد ضمن اینکه مدافع این تین دچار آسیب دیدگی شد.

"جرارد پیکه" به دلیل آسیب‎دیدگی از ناحیه پای راست تا دو هفته قادر به همراهی بارسا نیستت. آبی و اناری پوشان با این حساب مدافع ملی پوش خود را در دیدار مقابل تیم‎های آلمریا و وایادولید به خدمت نخواهند داشت اما این مربی به احتمال فراوان می‎تواند به بازی برگشت یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی برسد.

پیکه در 33 دیداری که در رقابتهای این فصل برای بارسا به میدان رفته چهار گل به ثمر رسانده است.