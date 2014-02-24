ناصر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تالاب هامون از وضعیت خوبی برخوردار نیست، اظهار داشت: این تالاب در گذشته نه چندان دور یکی از تالاب های مهم کشور به شمار می رفت اما وضعیت تالاب هامون در حال حاضر بحرانی است و این تالاب به طور کامل خشک شده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس ادامه داد: در مجموع در حال حاضر بسیاری از تالابهای کشور و حتی ذخایر آبی در حال کاهش است و کشور از این لحاظ در معرض تهدید قرار دارد.

وی با بیان اینکه وزش بادهای 120 روزهسیستان زمانی که تالاب هامون آب داشت موجب خنک شدن هوا می شد افزود: متاسفانه با خشک شدن این تالاب وضعیت بدی به وجود آمده و وزش این بادها به معضلی برای منطقه تبدیل شده است.

کاشانی با اشاره به تغییرات زیست محیطی در کشور تصریح کرد: متاسفانه در کشور شاهد تغییرات عوامل زیست محیطی هستیم که این عوامل ساخته دست انسان است و باعث شده تا محیط زیست کشور وضعیت مطلوبی نداشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری تأمین حق آبه تالاب هامون از کشور افغانستان گفت: تامین حق آبه تالاب هامون از گذشته نیز وجود داشته به طوریکه از سال 53 این موضوع مطرح بوده است اما افغانستان به تعهدات خود پایبند نیست و سدهایی در این منطقه ساخته شده که موجب کاهش آب در این تالاب شد.

وی با بیان اینکه تالاب هامون به طور کامل خشک شده است، یادآور شد: هم اکنون با خشکی تالاب هامون بسیاری از روستاها زیر تلی از شن قرار گرفته و بسیاری از مردم این منطقه در حال کوچ کردن به شهرهای شمالی کشور هستند که این امر عواقب اجتماعی بدی برای کشور خواهد داشت.

کاشانی با اشاره به حضور مسئولان در منطقه و بازدید از تالاب هامون خاطرنشان کرد: وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست در منطقه حضور پیدا کردند و با عمق بحران آشنا شدند بنابراین دولت باید توجه خاصی به تالاب هامون کند و اعتبارات ویژه ای را برای این موضوع در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور به شمار می رود، اظهار داشت: مشکل اصلی ما خشکسالی است که در پی آن کشاورزی منطقه از بین رفته است بنابراین باید راه های دیگری برای احیا تالاب هامون اتخاذ شود که انتقال آب از دریای عمان یکی از آنه است و برای آن در سال جاری بودجه مطالعاتی نیز دیده شده است.

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین موضوعات سیستان و بلوچستان تامین آب شرب است، تصریح کرد: دولت باید هر چه سریعتر طرحی برای تامین آب شرب شهرهای منطقه با تکیه بر منابع داخلی تهیه کرده و به اجرا دربیاورد.



به گزارش مهر از سوی دیگر احمدعلی کیخا معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به تالاب هامون را به هیچ وجه منطقی نمی داند.

به گفته وی، حوزه سیستان و بلوچستان یکی از نقاطی است که در آینده بیشترین تنش آبی را به دلیل بارندگی کم،‌ تبخیر بالا، بیابانی و گسترده بودن منطقه خواهد داشت. بنابراین باید آبهایی را که هرز رفته و به مناطق بیابانی می‌ریزد را مهار کرده و یا الگوی کشت منطقه را تغییر داد.