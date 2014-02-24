احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: میزان بارش در بلند مدت 138 میلی متر بوده که در این راستا میزان بارش نسبت به بلند مدت 5 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: میزان بارش در مرکز استان امسال از اول مهرماه تا پایان بهمن ماه 171 میلی متر بوده که سال قبل در همین مدت 150 میلی متر بوده و در بلند مدت 131 میلی متر بوده که میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش و نسبت به بلندمدت 31 درصد افزایش داشته است.

مسئول هواشناسی استان زنجان گفت: کمترین بارش را آببر داشته که امسال 97 میلی متر بارش داشته که پارسال در همین مدت 113 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است.

یاغموری تاکید کرد: میزان بارش در آببر در بلند مدت 119 میلی متر بوده که نسبت به بلند مدت 18 درصد کاهش داشته است.

وی به وضعیت دمای زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای شهر زنجان حداقل 5 درجه سانتی گراد و حداقل 9 درجه بوده است.

مسئول هواشناسی استان زنجان، بالاترین دما در 24 ساعت گذشته را آببر با 10 درجه سانتیگراد و زنجان با 5 درجه سردترین مناقطق استان یاد کرد.

یاغموری، دمای فعلی زنجان را دو درجه سانتیگراد بالای صفر یاد کردوافزود: دمای زنجان نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه سرد تر شده است.

وی یادآور شد: هوای زنجان در 24 ساعت آینده را صاف و ابری پیش بینی کردوافزود: بارش از روز چهارشنبه در استان شروع می شود.