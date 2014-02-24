به گزارش خبرنگار مهر، مهدي محمدي پيش از ظهر دوشنبه در جلسه هم انديشي با اصحاب رسانه قائم شهر با تاکید بر استفاده از بخش بخش خصوصی برای توسعه شهرستان و با اشاره به اينكه خبرنگاران بايد در همه مناطق بعنوان امين شهروندان باشند، گفت: بايد بدون اغماض، واقعيت را به دستگاههاي اجرائي مرتبط براي برطرف كردن معايب ارائه دهند و خبرنگاران بايد از حقوق شهروندي با نقد سازنده دفاع كنند.

محمدي با بيان اينكه برخي مسائل از ديد بنده و مديران اجرائي شهرستان پنهان مانده و بايد به درستي اطلاع رساني شود، اظهار داشت: اگر بنده و مديري در شهرستان امانتدار خوبي براي مردم نبوديم حق مسلم خبرنگاران است كه از حقوق مردم دفاع كنند.

فرماندار شهرستان گفت: بايد مسائل و مشكلات را صادقانه با مردم عنوان كرد كه با اين كار 50 درصد مشكلات در شهرستان حل مي شود.

محمدي با بيان اينكه انتظار نيست با مسائل كوچك در جامعه تنش ايجاد كنيم، اذعان داشت: آحاد جامعه بايد از تمام توان خبرنگاران براي توسعه شهرستان استفاده كنند و بنده بعنوان يك مدير بايد آنلاين پاسخگو باشم.

وي افزود: در كجا مي توان مشاوراني بهتر و خوبتر از خبرنگاران كه چراغ آنها 24 ساعته روشن و در هر زماني و مكاني در دسترسند پيدا كرد.

فرماندار قائم شهر با بيان اينكه حرفه خبرنگاري جزء مشاغل سخت، پراسترس و پر دردسر است، نتيجه كار خبرنگاران نشاط و شادابي را در جامعه به همه شهروندان هديه مي كند و نقد سازنده آنها موجب پويايي مديران شهرستان مي شود.