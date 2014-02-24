به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی فلاحی راد ظهر دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: پرداخت کمک شهریه به دانشجویان خدمتی در راستای برطرف کردن مشکلات تحصیلی و معیشتی دانشجویان است که کمیته امداد شهرستان سلسله در این راستا رشد چشمگیری داشته است.

مدیر کمیته امداد شهرستان سلسله در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این دانشجویان از همه خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند هستند، افزود: کمیته امداد این شهرستان علاوه بر پرداخت کمک شهریه خدمات دیگری همچون اردوهای درون و برون استانی، پرداخت وام های قرض الحسنه، اهدای بسته های فرهنگی، برگزاری دوره های آموزشی، مشاوره های تحصیلی و... به این دانشجویان ارائه می کند.

فلاحی راد در ادامه با اشاره به اینکه کمک هزینه شهریه در بهمن ماه سال جاری به حساب 259 نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان واریز شده است، تصریح کرد: مبلغ 484 میلیون ریال در این راستا هزینه شده است.

وی در پایان گفت: این دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های دانشگاههای طرف قرارداد کمیته امداد این شهرستان هستند.