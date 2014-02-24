به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی روز یکشنبه چهارم اسفندماه جاری با حضور در منزل زنده‌یاد حشمت سنجری، رهبر ارکستر و ویولن‌نواز فقید ایرانی، با همسر او دیدار و گفتگو کرد.

مرسده بایگان در این دیدار با اشاره به این‌که علی مرادخانی در زمان حیات استاد سنجری نیز همواره به دیدن او می‌رفته است، خاطره آخرین دیدارشان را شرح داد: در آخرین دیدار شما، همسرم این بیت از سعدی را خواند که «در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/ من خود به چشم خویشتن (بینم) که جانم می‌رود» و شما در جواب گفتید که «دیدم» درست است نه «بینم» و او اصرار داشت که شعر را همان‌گونه بخواند. کم‌تر از ساعتی بعد از این دیدار حشمت از دنیا رفت. من با شما تماس گرفتم و گفتم که حشمت درست می‌گفت و می‌دید که جانش می‌رود.

بایگان ادامه داد: این‌که هنوز هم از سنجری همه جا به خوبی یاد می‌کنند نشان می‌دهد که او در کار خود موفق بوده است. امیدوارم با سعه صدر مشکلات را پیش رو بگذارید. من علاقه بسیاری به دکتر روحانی دارم و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت می‌کنم.

علی مرادخانی نیز با بیان این‌که استاد سنجری همواره الگو بوده است، گفت: موسیقی برای او هدف نبود بلکه وسیله‌ای بود تا به اهداف انسانی مد نظر خود برسد. به همین دلیل است که همچنان از او به خوبی یاد می‌شود.

در این دیدار حسن ریاحی، دبیر جشنواره موسیقی فجر، علی ترابی، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و ندا انتظامی، مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری، مرادخانی را همراهی کردند.

حشمت سنجری (1373 _ 1296) رهبر ارکستر و ویلن‌نواز ایرانی، از سال 1334 تا 1336 و 1339 تا 1351 رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود. او پس از انقلاب نیز به مدت 12 سال رهبر ارکستر سمفونیک بود و در سال 1368 پس از اجرای کنسرتی به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرتضی حنانه، با اركستر سمفونیک تهران خداحافظی کرد.