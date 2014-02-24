احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه تالاب های بین المللی آلا گل، آجی گل و آلما گل جزو تالاب های منتخب کشور است که برای تدوین برنامه مدیریت زیست بومی انتخاب شده و فرآیند تدوین برنامه آن درحال اجرا است.

وی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی 5 روزه در گرگان ادامه داد: دو مرحله از این کارگاه در استان های آذربایجان غربی برگزار شده که برای توانمند سازی بدنه کارشناسان محیط زیست برای راهبری مدیریت تالاب ها است.

دباغیان ادامه داد: با توجه به خروجی که دو کارگاه قبلی داشته و این برنامه هایی که در این کارگاه ارایه شده است فکر می کنم که تا حد زیادی فرآیند تدوین این برنامه مدیریت را برای کارشناسان مشخص می کند و مفید بوده است.

وی در خصوص تالاب های استان گلستان گفت: در استان گلستان دو مجموعه تالابی که به عنوان تالاب های بین اللملی در کنوانسیون رامسر ثبت شده اند داریم که یکی مجموعه تالاب های بین المللی آلاگل، آجی گل و آلما گل است و تالاب دیگری که نوع منشا آن متفاوت است تالاب گمیشان را می توان نام برد که جزو تالاب های ساحلی دریایی ما و از نوع تنوع زیستی در کشور مطرح است.

وی ادامه داد: با توجه به این که این مجموعه های تالابی ثبت کنوانسیون رامسر هستند و این کنوانسیون به عنوان اولین میثاق بین اللملی برای بحث حفاظت از تالاب ها در سال 71 در رامسر تشکیل شدند در قالب چارچوب همین کنوانسیون در حال مدیریت هستند.

دباغیان در خصوص نگاه کمتر به تالاب ها خاطر نشان کرد: با شروع این طرح های مدیریتی روی تالاب های منتخب نقش تالاب ها پررنگترخواهد شد و امیدوارم با این برنامه ها دستگاه های دولتی که می توانند نقشی درحیات تالاب ها داشته باشند در این برنامه های مدیریتی به صورت یکپارچه و هم راستا محیط زیست را کمک کنند.

وی افزود: تالاب ها جزو زیست گاه های بسیار حساسی هستند که نقش مهمی در تنوع زیستی و حیات اجتماعی و مسایل زیبا شناختی و یا معیشتی برای جوامع محلی دارند.