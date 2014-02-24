سیدمقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این اتفاق یکی از موفقیت های دیگر تنیس قم در سال جاری به شمار می‌رود و خوشحالیم از اینکه تنیس‌بازان قمی به جایگاهی رسیده‌اند که برای ورزش قم افتخارآفرین هستند و در سطح ملی نیز می درخشند.

وی افزود: بعد از حضور موفق تنیس‌بازان قمی در پیکارهای تنیس قهرمانی پسران رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان کشور و همچنین حضور موفق پسران تنیس‌باز قم در مسابقات تنیس آزاد قهرمانی کشور و همچنین رقابت‌های تور تنیس آسیا، امیدوار به درخشش تنیس‌باز خوب قم یعنی امیرحسین بادی در مسابقات دیویس کاپ قهرمانی آسیا هستیم.

خاتمی اضافه کرد: رقابت‌های تنیس دیویس کاپ در رده‌های سنی مختلف به صورت آزاد با شرکت برترین‌های این رشته به میزبانی کشور مالزی برگزار می شود و طی آن نوجوان آینده دار تنیس قم یعنی امیرحسین بادی برای تیم اعزامی تنیس زیر 16 سال کشورمان برابر رقبای آسیایی به میدان خواهد رفت.

وی ابراز داشت: طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری این پیکارها، در این دوره از رقابت‌ها تنیس‌بازان مطرح از از کشورهای مختلف حضور دارند و در بخش انفرادی در حالی با یکدیگر به رقابت می پردازند که از کشورمان نیز به غیر از امیرحسین بادی نماینده قم، دو تنیس باز مستعد دیگر به نام های آرمان جلیلی و محمد کارگران اروجی نیز حضور دارند.

دبیر هیئت تنیس استان قم عنوان داشت: به نمایندگی از تنیس کشورمان سه تنیس‌باز در این دوره از مسابقات شرکت کرده و با حریفان خود در حالی مسابقه می دهند که البته همگی آنها از نیروهای جوان و مستعد تنیس کشور به شمار می روند و امیرحسین بادی نیز بازیکن توانمندی است و نسبت به آینده درخشانی که در انتظار وی قرار دارد بسیار خوشبین هستیم تا انشاءالله بتواند موفقیتی ارزشمند برای تنیس قم کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: امیرحسین بادی در رقابت های تنیس منطقه ای قهرمانی کشور به عنوان نماینده هیئت تنیس استان قم در رقابت هایی تماشایی با نشان دادن نبوغ و استعداد بالای خود در جایگاه سوم قرار گرفت و در انتخابی تیم اعزامی به مسابقات دیویس کاپ نیز درخشان ظاهر شد.

خاتمی در پایان اظهار داشت: خوشبختانه از آغاز سال جاری موفقیت‌های خوبی برای تنیس قم در مسابقات مختلف داخلی و بین‌المللی رقم خورده و انشاءالله با موفقیتی که امیر حسین بادی در این رقابت ها کسب می کند، یکی از موفق ترین هیئت های ورزشی قم و کشور در سال 92 خواهیم بود.

