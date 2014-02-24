عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تالاب بامدژ در این شهرستان با وسعت زیاد و امکان دسترسی آسان یکی از نقاط بالقوه گردشگری اهواز است.



وی افزود: در صورتی که مطالعات این تالاب برای تبدیل به یکی از نقاط گردشگری از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه شود، آمادگی همکاری داریم و از محل اعتبارات استانی اعتباری به این تالاب اختصاص می دهیم.



به گفته وی، اختصاص اعتبارات در سال 93 البته مشروط به ارائه مطالعات پیش از تشکیل کمیته برنامه ریزی شهرستان اهواز است.



رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اهواز مزایای تالاب بامدژ به عنوان محل گردشگری را، نزدیکی به اهواز و سهولت دسترسی به آن عنوان کرد و گفت: ساخت جاده دسترسی روستای بامدژ امسال آغاز شده و سال آینده تکمیل می شود که می تواند این نقطه گردشگری را پوشش دهد.



فدعمی همچنین با اشاره به کمبود نقاط گردشگری طبیعی در اهوازعنوان کرد: به جز رودخانه کارون که از میان شهر می گذرد و در سال های اخیر سواحل آن ساماندهی شده و چند جنگل مصنوعی، نقاط گردشگری زیادی در این شهر وجود ندارد. با توجه به اینکه جنگل های طبیعی چون پارک گمبوعه نیز از حوزه شهرستان اهواز جدا شده اند، این تالاب می تواند امکان تفریحی بسیار خوبی هم برای مردم اهواز و هم سایر گردشگران باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، تالاب بامدژ در 40 کيلومتري شمال اهواز در مسير جاده آسفالته اهواز به انديمشک و در مجاورت آبادي قلعه سحر با مساحت چهار هزار هکتار واقع شده است. اين تالاب به عنوان تالابي طبيعي واجد ارزش هاي فراوان اکولوژيک، علمي، تفرجي و اقتصادي است که در صورت حفظ و احيای آن مي تواند به صورت مجموعه اي خود تنظيم تمام ارزش هاي خود را به منصه ظهور رساند.