به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز باید شهر از هر لحاظ آراسته و مناسب برای میزبانی از مهمانان نوروزی باشد.

وی بر لزوم ساماندهی متکدیان در سطح شهر تاکید کرد و افزود: کودکان متکدی که معتاد نبوده و زیر 18 سال سن دارند باید شناسایی و تحت حمایت بهزیستی قرار گیرند.

این مسئول از مراکز خیریه و نگهداری کودکان خواست که در این زمینه با بهزیستی همکاری بیشتری داشته باشند و افزود: برای کودکان متکدی غیرمعتاد بعد از جمع آوری توسط شهرداری پرونده تشکیل و در مراکز خیریه و بهزیستی پذیرش و ساماندهی می شوند.

سعیدی ادامه داد: اورژانس اجتماعی بهزیستی به صورت 24 ساعته موظف به پذیرش افراد جمع آوری شده است.

وی در خصوص کودکان متکدی مبتلا به اعتیاد گفت: این افراد باید به منظور طی مراحل درمان ابتدا تحویل دانشگاه علوم پزشکی و سپس در مراکز بهزیستی نگهداری شوند.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه متکدیان بالای 18 سال نیز بعد از تحویل به بهزیستی دارای شناسنامه و پرونده می شوند، تصریح کرد: همه دستگاه های مرتبط باید در بحث جمع آوری و ساماندهی متکدیان به ویژه کودکان زیر 18 سال اهتمام جدی ورزند و در این زمینه فرمانداری نیز حمایت کامل خود را مبذول می دارد.