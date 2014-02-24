به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صباغی پیش از ظهر دوشنبه در آغاز طرح بزرگ استعدادیابی در مدارس اردبیل افزود: در راستای تداوم طرح های استعدادیابی و کشف بازیکنان جدید برای شمشیربازی استان و بصورت همزمان در تمامی شهرستان های فعال، مرحله اول طرح بزرگ استعدادیابی شمشیربازی در استان آغاز شد.

وی اضافه کرد: براساس این طرح، استعدادیاب های هیئت شمشیربازی استان با حضور در سطح مدارس نسبت به استعدادیابی و کشف چهره های جدید برای شمشیربازی استان اقدام می کنند تا در سال های آینده شاهد کشف و ظهور چهره ها و قهرمانان جدید در عرصه شمشیربازی و پوست اندازی شمشیربازی استان باشیم.

رئیس هیئت شمشیربازی استان با اشاره به اجرای این طرح طی یک ماه گذشته در شهرستان نیر تصریح کرد: هیئت شهرستان اردبیل هم بصورت همزمان در دو بخش آقایان و بانوان این طرح را از امروز آغاز کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون استعدادیابی به عنوان اولین اولویت کاری این هیئت اعلام شده است، متذکر شد: روسای هیئت های شهرستان ها موظف شده اند به صورت مرتب، مراحل استعدادیابی خود را به هیئت استان گزارش دهند.

صباغی همچنین از آغاز اردوی تیم ملی شمشیربازی بانوان کشور در اردبیل خبر داد و یادآور شد: آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی اپه بانوان کشورمان، اعزامی به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کشور اردن و مسابقات جهانی جوانان در بلغارستان از امروز در محل سالن آکادمی شمشیربازی اردبیل آغاز شد.

وی این اردو را آخرین مرحله آماده سازی تیم ملی اسلحه اپه بانوان کشورمان اعلام کرد و افزود: با اتمام این اردو، بازیکنان بلافاصله راهی تهران خواهند شد تا 16 اسفندماه جاری به همراه ملی پوشان سایر اسلحه ها راهی کشور اردن شوند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان با بیان اینکه این اردو تا سیزدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: تمرینات شمشیربازان حاضر در اردو زیر نظر میترا موشحی عصر مربی تیم و آرامش اصل مسئول فنی اردو برگزار می شود.

به گفته وی با انصراف آرزو خیرخواه بشر اپه ایست اردبیلی و مائده علی بابایی اپه ایست اصفهانی به جهت مشکلات درسی و دانشگاهی، این اردو با حضور سکینه نوری و نگین مکلایی از استان آذربایجان غربی و سونیا بی نظیر و آرزو قاره گوشی از استان اردبیل برگزار می شود و در نهایت سه بازیکن پس از برگزاری مسابقه انتخابی و تایید مربیان راهی اردن خواهند شد.