به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع برگزیدگان جشنواره موسیقی استان همدان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند گفت: پنج گروه موسیقی فعال در شهرستان نهاوند وجود دارد که چهار گروه در حوزه موسیقی سنتی و یک گروه در حوزه موسیقی پاپ فعالیت دارند.

مرادی گفت: هنرمندان موسیقی نهاوند هفته گذشته در جشنواره موسیقی استان همدان در دو بخش موسیقی سنتی و تکنوازی شرکت کردند که بعد از همدان بیشترین شرکت کننده از شهر نهاوند بود.

وی افزود: این مسابقات با حضور هشت گروه از سراسر استان در مجتمع بو علی برگزار شد که بعد از 10 سال گروه سنتی موسیقی نهاوند رتبه نخست را کسب کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: در بخش تکنوازی و آواز این مسابقات نیز سه نفر از هنرمندان نهاوند به نامهای احمد فضلی در بخش آواز مقام اول، داود قپانوری در بخش تکنوازی تنبک مقام اول و خانم زهرا قربانی در بخش سنتور رتبه سوم را کسب کردند.

میثم مرادی بیان داشت: در حال حاضر پنج گروه تئاتر در شهر نهاوند به صورت مداوم فعالیت می کنند که در بیشتر جشنواره های استانی و منطقه ای شرکت می کنند.

مرادی با بیان اینکه در کشورمان همه نوع کارگاه به غیر از کارگاه موسیقی داریم، اضافه کرد: باید کارگاه های تخصصی موسیقی برگزار شود چون جایگاه موسیقی در تئاتر مهم است اما متاسفانه در تئاتر آنقدر که باید به آن پرداخته نشده و جا دارد به شکل تخصصی به این قضیه نگاه شود.

وی گفت: موسیقی به خصوص در تئاتر آیین سنتی و حتی تعزیه مهم است و حتما باید بازیگری که ایفای نقش می کند کاملا با موسیقی آشنا باشد مخصوصا اینکه تعداد گوشه هایی که در موسیقی ایرانی وجود دارد بسیار زیاد است اما در موسیقی های غربی تعدد لحن های زیادی وجود ندارد.