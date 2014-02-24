محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود: مقام معظم رهبری سالیان سال است به مسئولین تاکید دارند که نگاه ویژه به تولیدات داخلی داشته باشند و از کلیه امکانات و ابزارها برای توسعه تولیدات داخلی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: باید حمایت از تولید در حوزه های مختلف محقق شود تا بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و استقلال اقتصادی داشته باشیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از امکانات داخلی به نحو احسن بهره برداری کنیم و به تولید داخلی توجه داشته و مدیریت لازم را در دستور کار قرار دهیم.

اسماعیلی گفت: توجه به تولید داخلی باعث کاهش وابستگی به غرب می شود و ما باید بر این امر توجه کنیم که حمایت از تولید داخلی استقلال و اقتدار ایران را می رساند.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته در امر تولید کوتاهی شده است گفت: دشمن از این نقطه ضعف ما استفاده کرده ولی امروز نباید بگذاریم دشمن از نقاط ضعف ما استفاده کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه باشد و از تولیدات کشاورزی و صنعتی حمایت شود جرا که اهمیت دادن به تولیدات داخلی باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور می شود و کاهش بیکاری در کشور را به دنبال دارد.

اسماعیلی یادآورشد: حمایت از تولیدات داخلی تقویت اقتصاد مقاومتی است.

وی به نقش موثر مردم در تحقق اقتصاد مقاودمتی اشاره کرد و افزود: مردم با ید نسیت به مصرف کالا و تولیدات داخلی مبادرت کنند و از مصرف کالاهای خارحی بپرهیزند چرا که استفاده از کالای خارجی باعث کم رونق شدن تولیدات داخلی و به تبعآن بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی است.