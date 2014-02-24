به گزارش خبرنگار مهر مجموعه فرهنگی «پاطوق» با هدف ارائه خدمات فرهنگی به روزنامه‌نگاران انقلابی و مذهبی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

این مجموعه فرهنگی با هدف ایجاد مکانی برای تبادل آرا و نظرات میان روزنامه‌نگاران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیز روزنامه‌نگاران مذهبی از سوی جمعی از فعالیان فرهنگی بخش خصوصی ایجاد شده است.

ایجاد فضایی برای برگزاری نشست‌های روزنامه‌نگاران، ایجاد محیطی برای برپایی جلسات نقد، برپایی کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی از مهمترین برنامه‌های تعریف شده در این مرکز فرهنگی اعلام شده است.

مرکز فرهنگی پاطوق در خیابان انقلاب اسلامی. خیابان جمالزاده شمالی. بعد از فرصت، نبش کوچه پروین پلاک 201 واقع شده است.