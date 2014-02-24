حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روحانیون مستقر در خط مقدم تبلیغ دین قرار دارند، بنابراین باید ارتباط بیشتری با آحاد مردم به ویژه نسل جوان داشته باشند و این ارتباط را حفظ کنند.

وی افزود: در سال 92 فعالیت‌های روحانیون مستقر و خود استقرار در بخش مرکزی قم گسترش چشمگیری داشته است به همین دلیل همکاری و تعامل سازمان تبلیغات اسلامی به‌ ویژه روحانیون مستقر در روستاها با قشرهای مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان فضای بسیار مناسبی را برای فعالیت‌های فرهنگی، دینی و انقلابی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام سجادی‌تبار در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد پنج روحانی مستقر و پنج روحانی خود استقرار در بخش مرکزی مشغول انجام فعالیت‌های دینی، فرهنگی و تبلیغی و نیز هدایت و نظارت بر انجام این امور هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات تصریح کرد: برگزاری نماز جماعت و سخنرانی مذهبی در مناسبت‌های مختلف، آموزش قرآن و نماز، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دینی، تعظیم شعائر و مراسم دینی، سیاسی و انقلابی در مساجد و تکایا، حمایت، هدایت و نظارت بر تشکل‌های دینی، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و جذب جوانان به مساجد از مهم‌ترین برنامه‌ها و فعالیت‌های روحانیون مستقر بخش مرکزی قم است.