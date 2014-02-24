به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در حاشیه برگزاری جشنواره استانی آثار هنری با موضوع نماز در مسجد النبی (ص) دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوعاتی چون خوشنویسی، نقاشی خط، گرافیک، شعر و داستان، فیلم و عکس، رایانه (وبلاگ نویسی)، تذهیب، صنایع دستی، آثار تجسمی و نقاشی کار خود را آغاز کرد.

وی گفت: ده ها اثر از شرکت کنندگان در غرفه هایی از شهرستانهای مختلف استان از جمله شاهرود، دامغان، گرمسار، سمنان در این نمایشگاه عرضه شده است.

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود خاطر نشان کرد: این جشنوراه تا دو روز ادامه خواهد داشت.

جشنواره استانی آثار هنری با موضوع نماز همراه طی مراسمی با حضور امام جمعه شاهرود، مدیر کل تبلیغات اسلامی و همچنین مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود افتتاح شد.