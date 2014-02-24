طرح نظارتي ويژه نوروز در گیلان اجرا می شود / ناظران افتخاری حضوری موثر دارند

عليرضا حسينيان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجراي این طرح 250 بازرس اين سازمان و اتاق هاي اصناف سراسر استان به همراه 10 هزار ناظر افتخاري مشاركت فعال خواهند داشت.

وي تصريح كرد: در چهارچوب این طرح طي دو مرحله از واحدهاي عرضه كننده كالا و نيز واحدهاي ارائه دهنده خدمات بازرسي هاي مستمر انجام شد.

رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: در حوزه واحدهاي عرضه كننده كالا، واحدهاي صنفي مرتبط با پوشاك، كيف و كفش، مواد پروتئيني، شيريني و آجيل و ميوه و تره بار، مورد رصد بيشتري قرار گرفته و در حوزه ارائه خدمات نيز، واحدهاي اقامتي، رستوران هاي بين راهي، جايگاه هاي سوخت، نمايندگي هاي ارائه دهنده خدمات خودرو، قاليشويي ها و غیره از گروه هاي هدف در چهارچوب طرح نظارتي هستند.

وی تصريح كرد : هدف از اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز جلوگيري از بروز تخلفات احتمالي، مقابله با افزايش غيرقانوني قيمت و يا كمبود عرضه كالاها، تشديد بازرسي ها، رسيدگي به شكايات و گزارش هاي مردمي و احقاق حقوق مصرف كنندگان است.

حسینیان افزود: در راستاي اجراي طرح يادشده بازرسان و ناظران افتخاري حضوري مؤثر و فعال در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و جايگاه هاي توزيع ميوه شب عيد خواهند داشت.

وی در ادامه با بيان اينكه علاوه بر داير بودن ستاد خبري 124 در شهرستان هاي استان سه خط ويژه 124 در شهرستان رشت فعال است از شهروندان خواست گزارش هاي مربوط به تخلفات را از طريق ستاد خبري مزبور اعلام کنند.