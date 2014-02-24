به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عطاپور دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موسیقی به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین نمادهای یک جامعه فرهنگی و توسعه یافته به شمار می رود.

وی افزود: موسیقی ریشه دار، در بطن خود مدنیت و فرهنگ را تداعی می کند و در تقویت بنیه های ادبی و فرهنگی جامعه نقشی موثر دارد.

داور دومین جشنواره موسیقی مقامی آذربایجان از نهادهای فرهنگی خواستار شد تا با همکاری یکدیگر در راستای ارتقای این موسیقی اصیل تلاش کنند.

عطاپور ادامه داد: رسانه ملی می تواند با پوشش دادن بخشی از برنامه های خود به این رخداد فرهنگی گامی موثر در ارتقای این جایگاه داشته باشند.

وی از برگزارکنندگان این جشنواره خواستار شد تا با انتشار سی دی های بهترین اثرهای این جشنواره در راستای آشنایی هر چه بیشتر مردم با این موسیقی گام بردارند.