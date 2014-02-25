کرمانشاه آماده استقبال از مهمانان نوروزی/ ایجاد گشت های " کرمانشاه گردی" در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه به لحاظ فرهنگی و هنری جایگاه بسیار ویژه ای در کشور دارد که این را باید مرهون طبیعت و موقعیت خاص جغرافیایی اش بود.

داشتن چهار فصل همزمان، تنوع فرهنگها، زبانها و مذاهب تنها گوشه ای از زیبایی ها و پتانسیل های گردشگری در این استان است که کمتر جایی از ایران سراغ داریم که به این میزان جامع باشد.

تاریخ دیرینه و باستانی کرمانشاه که گواهش سنگ نبشه ها و آثار بی شمار تاریخی اش است، هر ساله به مقصدی دل انگیز برای گردشگران تبدیل شده است. هر کسی که یکبار به این استان سفر می کند، سودای سفری دیگربار به کرمانشاه را در سر می پروراند.

کتیبه بیستون، تاق بستان، تاق گرا، کارونسراهای تاریخی، تکیه معاون الملک و بیگلربیگی، گوردخمه های به جای مانده از دل تاریخ پر رمز و راز این دیار و دهها عصر دیگر، چهره ای منحصربفرد به استان بخشیده است که در صورت داشتن برنامه ریزی مدون و بلند مدت، می توان کرمانشاه را قطب گردشگری ایران تبدیل کرد.

رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد برخی ساختارها و تمهیدات است که این خود نیازمند تلاش و تعامل مسئولان ذیربط دارد، تلاشی که بی شک ثمره اش شکوفایی استان در بخش گردشگری و توریسم است.

هر ساله با نزدیک شدن به ایام عید، مسئولان فرهنگی برنامه های خاص خود برای ارائه خدمات به مهمانان و مسافران نوروزی به این شهر را به اجرا در می آوردند، که این برنامه ها خود را در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند.

اولین نیاز برای جذب گردشگر به استان کرمانشاه، ایجاد محل های اقامتی متنوع برای ذائقه های مختلف گردشگران است.

در چند سال پیش مسئولان فرهنگی این استان اقدام به برپایی کمپ های موقتی در ایام نوروز در برخی از نقاط استان کردند که این امر باعث شد که از نظر مالی فشار زیادی بر مسافران نوروزی وارد نشود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه برای استقبال از نوروز امسال، طرحهای بسیاری در دستور کار دارد که ایجاد کمپ ها و محل استقرار مهمانان نوروزی، گوشه ای از این فعالیتهاست.

52 مرکز اقامتی برای مهمانان نوروزی به کرمانشاه

محمدرضا ستایش‌فر اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته برای اسکان مهمانان نوروزی بیش از 52 مرکز اقامتی در استان کرمانشاه تعیین شده است.

وی استقرار مسافران در مدارس استان را از دیگر برنامه های این سازمان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی عنوان کرد و گفت: در استان کرمانشاه و دیگر شهرستانها، بیش از 1800 مدرسه با 3 هزار تخت برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

البته وجود این زیرساختها و محل های اقامتی، خود نیازمند، موضوع دیگری است.

امنیت، اولین نیاز این حوزه است. موضوعی که می تواند نقش مستقیم و بسیار مهمی در افزایش یا کاهش آمار ورود مسافران نوروزی به این استان را ایفا کند.

استقرار نیروهای انتظامی به صورت محسوس و غیرمحسوس در امکان گردشگری و محل اسکان مسافران نوروزی می تواند، دلگرمی برای مسافران باشد.

خوشبختانه از سالیان قبل تاکنون، شاهد استقرار اکیپ های پلیس در محل استقرار و اسکان مسافران نوروزی در استان کرمانشاه بوده ایم.

تامین اماکن گردشگری توسط نیروی انتظامی

سردار کریم کشوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی های انتظامی همانند سالهای گذشته، به صورت مستمر و شبانه روزی امنیت مکان های گردشگری و اسکان مسافران نوروزی به این شهر را تامین می کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: وجود گشت های محسوس و نامحسوس باعث ایجاد ناامنی برای مخلان و متخلفان می شود، تا جایی که در چند سال گذشته با وجود نیروهای انتظامی در اینگونه امکان، هیچگونه مشکل امنیتی و یا اجتماعی برای مسافران نوروزی پیش نیامده است.

کشوری افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته، امسال نیز همانند سالهای گذشته نیروهای انتظامی استان به صورت محسوس و نامحسوس بر امنیت امکان گردشگری و اسکان مسافران نوروزی نظارت کامل و گسترده خواهند داشت.

سرهنگ غلامرضا امیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه نیز از بسیج نیروی های این واحد برای خدمات دهی به مسافران نوروزی در ایام عید خبر داد.

سرهنگ امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از نیمه اسفندماه سالجاری آغاز می شود.

وی یکی از مسایل شهر کرمانشاه در پایان سال را افزایش ترافیک شهری عنوان کرد و گفت: معمولا به علت مراجعه شهروندان به بازار برای خرید شب عید، شاهد افزایش ترافیک و راه بندان در برخی از نقاط شهر هستیم که پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از این موضوع، برنامه های بسیاری دارد.

یکی دیگر از سازمانهایی که می تواند نقش بسیار ملموسی در بحث گردشگری داشته باشد، شهرداری است.

مسئولان شهرداری کرمانشاه از چند سال پیش به این خواسته اصلی رسیده اند که شهر برای جذب بیشتر مسافران نوروزی و ارائه خدمات مطلوب تر نیازمند، زیرساختها و مبلمان مناسب است.

شورای اسلامی شهر کرمانشاه که به نوعی دست اندرکار اصلی و بی واسطه شهر محسوب می شود، امسال در این امر پیش قدم شده است و طرحهای بسیاری برای نوروزی خوب و دل انگیز برای مسافران در دستور کار خود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروها و پرسنل شهرداری کرمانشاه باید برای استقال از مسافران نوروزی به این استان، برنامه ریزی و تلاشی دوچندان داشته باشند.

خسرو زرافشانی با اشاره به اینکه در برخی از امکان شهر کرمانشاه شاهد، انباشته شدن نخاله های ساختمانی هستیم، اظهار داشت: باید با بسیج نیروهای شهرداری کرمانشاه، تا قبل از پایان سال، بحث ترمیم و آسفالت برخی از معابر و خیابانهای شهر حل شود.

آغاز نظافت و بهسازی شهر از هفته آینده

شهردار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروهای شهرداری کرمانشاه عملا از هفته آینده، طرح پاکسازی و زیباسازی کرمانشاه در بحث نظافت و بهسازی شهر را شروع خواهند کرد که امیدواریم با این بحث بتوانیم چهره ای زیبا از شهر کرمانشاه به مسافران نوروزی ارائه دهیم.

پیمان قربانی اظهار داشت: در ایام نوروز 93، آبشار سوم پارک کوهستان که یکی از مراکز پربازدید مردم و گردشگران نوروزی است فعال خواهد شد و همچنین باغ گل های شهر نیز توسط مهمانان نوروزی افتتاح می شود.

قربانی با اشاره به اینکه کمپ اسکان مسافران در چند نقطه از شهر کرمانشاه مستقر خواهد شد، گفت: یکی دیگر از خدمات شهرداری کرمانشاه، ایجاد گشت های یک روزه تحت عنوان " کرمانشاه گردی" برای مسافران به این شهر است.

شهردار کرمانشاه افزود: همچنین شهرداری کرمانشاه برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی اقدام به استقرار تیم های راهنمای گردشگران در مبادی ورودی و خروجی شهر با همکاری هلال احمر استان خواهد کرد.

استقرار 20 پایگاه امداد و نجات جاده در ایام نوروز

عادل شفیعی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: این سازمان همانند سالهای گذشته های با همکاری دیگر ادارات استان همانند میراث فرهنگی وشهرداری اقدام به خدمات طی به مسافران می کند.

شیفعی اظهار داشت: همچنین هلال احمر استان کرمانشاه در این ایام اقدام به راه‌اندازی 20 پایگاه‌ امداد و نجات جاده‌ای و شهری و 20 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی می کند.

وی تعداد نیروی های هلال احمر برای ارائه خدمات به مسافران را بیش از 2100 نفر عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از خدمات ما، تعامل و همکاری با شهرداری کرمانشاه برای ایجاد ایستگاههای راهنما برای مسافران نوروزی است که در این طرح در بیش از 20 نقطه از استان کرمانشاه، نیروی این جمعیت حضوری فعال خواهند داشت.

در حال حاضر دیگر ادارات سطح استان کرمانشاه نیز در حوزه خود، برای نوروز امسال خود را آماده می کنند. ولی در این بین نقش میراث فرهنگی بسیار پررنگ تر خواهد بود، زیرا همانطوری که از اسم این سازمان پیداست، تمام نگاهها به سمت عملکرد مسئولان این اداره در استان کرمانشاه در تعطیلات نوروز معطوف خواهد شد.