دکتر حسن توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهارمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن پزشکی قانونی ایران با حضور مهمانانی از کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیای شرقی و کشورهای عرب منطقه از روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه جاری به مدت 3 روز در تالا امام خمینی(ره) بیمارستان امام(ره) تهران برگزار می شود.

رئیس چهارمین کنگره بین الملی سالیانه انجمن پزشکی قانونی ایران با اشاره به حضور اساتید به نام پزشکی قانونی از دنیا در این کنگره، افزود: هدف این کنگره، ارتقای سطح دانش پزشکی قانونی کشور و همکارانی است که در این رشته فعالیت می کنند.

توفیقی، افزایش سطح علمی و تجربی پزشکان قانونی کشورمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حاشیه این کنگره سه روزه، 5 کارگاه آموزشی نیز برگزار می شود که در یکی از این کارگاهها، تشخیص علت مرگ بدون کالبد شکافی جسد که تحت عنوان "اتوکسی مجازی"، شناخته می شود، به همکاران پزشکی قانونی ارائه می شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در توضیح این شیوه جدید که دو سه سالی است در دنیا انجام می شود، افزود: در این شیوه، با استفاده از ام آر آی و سی تی آنژیو، نسبت به تشخیص علت مرگ اقدام می شود که کار جدیدی است.

توفیقی ادامه داد: با توجه به اینکه خانواده های متوفی دوست ندارند که کالبد شکافی جسد انجام شود، استفاده از این روش می تواند به تشخیص علت مرگ بدون کالبد شکافی جسد منجر شود.

رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران تاکید کرد: این روش برای مرگهای طبیعی و بعد از جراحی ها و همچنین تروماها انجام می شود و خیلی مهم است.

توفیقی همچنین از انجام کارهای تشخیص هویتی بسیار پیشرفته در پزشکی قانونی در این کنگره خبر داد و گفت: این برنامه در قالب ویدئو کنفرانس و به صورت زنده از آمریکا برای حاضران در کنگره پخش می شود.