محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما در بخش های مختلف برای توسعه بسکتبال قم برنامه ریزی کرده ایم تا انشاءالله در سال آینده شاهد رشد و توسعه بیش از پیش بسکتبال قم در بخش قهرمانی باشیم.

وی ادامه داد: برای این منظور به بخش آموزش توجه بسیار ویژه داریم چون معتقدیم که بخش آموزش می تواند هم سطح دانش نیروی انسانی مرتبط با بسکتبال قم اعم از داور و مربی را افزایش بدهد و هم اینکه در زمینه شناخت استعدادهای این رشته به ما کمک شایانی بکند.

دبیر هیئت بسکتبال استان قم اضافه کرد: هیئت بسکتبال قم در سال جاری نیز در زمینه فعال سازی بیشتر بانوان بسکتبالیست در سطح قم فعالیت های زیادی انجام داد تا انشاءالله بسکتبال قم در بخش بانوان حضور پرقدرتی در مسابقات لیگ کشور داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری بازی دوستانه بین تیم منتخب بانوان استان قم و تیم پاسارگارد تهران یاد آور شد: با توجه به پایان سال و بررسی آمادگی نسبی بانوان به منظور حضور پرشور و موفق در لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان باشگاه های کشور در سال 93 دیداری دوستانه بین تیم پاسارگارد و تیم منتخب استان قم برنامه ریزی و برگزار شد.

نادری ابراز کرد: این مسابقه دوستانه با برنامه ریزی و حمایت های حسن نادری رئیس هیئت بسکتال و نایب رئیس هیئت سرکار خانم الهام نادری صفا با حضور مسئولین ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خانم ها عنبری و فلاح فلاح انجام شد تا آنها نیز از نزدیک در جریان فعالیت های مثمر ثمر بسکتبال قم در بخش بانوان قرار بگیرند و انشاءالله از حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز برخوردار شویم.

وی در ادامه به کیفیت این بازی اشاره کرد و افزود: تیم پاسارگارد تهران در حالی وارد زمین مسابقه شد که خود را پیروز میدان می دانست اما بازی دیدنی بازیکنان تیم منتخب قم باعث شد این روحیه از حریف گرفته شود و تیم منتخب بانوان استان قم با رقابتی دیدنی و جوانمردانه حریف خود را شکست دهد.

دبیر هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: برنامه ریزی خوبی از سوی همکاران من در بخش بانوان هیئت بسکتبال صورت گرفته بود و در پایان مسابقه تیم پاسارگارد تهران مورد پذیرایی قرار گرفت و با آرزوی سلامت و موفقیت راهی تهران شد.