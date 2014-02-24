افزایش ساعات کار مراکز تعویض پلاک/سارقان کابل های برق راه آهن دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور سپهوند در تشریح این خبر گفت: با توجه به افزایش متقاضیان نقل و انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک در روزهای پایان سال، پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور خدمات رسانی مضاعف و تکریم ارباب رجوع اقدام به افزایش میزان ساعات کاری مراکز تعویض پلاک در اسفند ماه کرده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان افزود: بر این اساس ساعات کار این مراکز در نیمه اول اسفندماه 7:30 صبح تا ساعت 16 و در نیمه دوم از ساعت 7:30 صبح تا 20 است.

سپهوند خاطرنشان کرد: یک ساعت قبل از پایان اتمام فعالیت مراکز تعویض پلاک درب های این مراکز برای رسیدگی به کسانی که در داخل مرکز حضور دارند بسته خواهد شد.

دستگیری سارقان کابل های برق توسط پلیس راه آهن بندرعباس

رئیس پلیس راه آهن هرمزگان گفت: با اقدام به موقع ماموران پلیس راه آهن سارقان کابل های برق شناسایی و دستگیر شدند.

محمدرضا زارعی با اعلام این خبر گفت: در پي اطلاع از اينکه افرادي ناشناس در داخل تونلی 3 کیلومتری متعلق به راه آهن قصد سرقت کابل های موجود در تونل را دارند بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس راه آهن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اکیپی از ماموران ضمن حضور در محل 3 تن از سارقان را در حال سرقت کابل های ارتباطی مشاهده کردند، افزود: سارقان به محض مشاهده پلیس ضمن خروج از تونل اقدام به فرار کردند که با سرعت عمل ماموران یک تن از آنان دستگیر و دو نفر دیگر با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه متواری شدند.

رئیس پلیس راه آهن هرمزگان خاطرنشان کرد: یک دستگاه خودرو وانت نیسان متعلق به سارقان نیز در آن حوالی شناسایی و در بازرسی از آن مقدار 5 هزار متر کابل سرقتی کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ضمن تاکید بر تلاش در جهت دستگیری دیگر سارقان، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف خودرو سواری حامل سوخت قاچاق در هرمزگان

رئیس پلیس راه هرمزگان از توقیف یک دستگاه خودرو سواری پژو حامل سوخت قاچاق در این استان خبر داد.

علی مجیدزاده با اعلام این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، ماموران پلیس راه استان حین کنترل محور مواصلاتی میناب- بندرعباس به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک و با رعایت نکات ایمنی آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه راننده به محض توقف ضمن رها نمودن خودرو از محل متواری شد، افزود: در بازرسی از خودرو ماموران موفق شدند 800 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

رئیس پلیس راه هرمزگان خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری راننده خودرو به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار دارد.

تشدید اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح صنوف

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان از تشدید اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح صنوف و پلمپ 10 واحد صنفی در بندرعباس خبر داد.

بهرام عزیزی با اعلام این خبر گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان با هدف برخورد با صنوف متخلف پس از اخذ مجوزهای قانونی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف را در "بندرعباس" تشدید کردند.

وی با اشاره به سرکشی محسوس و نامحسوس ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از تعداد 425 واحد صنفی در سطح شهر بندرعباس، افزود: در این بازدیدها ماموران موفق شدند 5 هزار و 400 نخ سیگار خارجی قاچاق، 379 قلم انواع قرص و داروهای غیرمجاز و هفت گرم سوخته تریاک را کشف و ضبط کنند.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: در این طرح 10 واحد صنفی متخلف نیز به دلیل نداشتن پروانه کسب و فروش اقلام ممنوعه پلمپ و 2 تن از افراد متخلف نیز دستگیر شدند.

تشديد اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در "قشم"

فرمانده انتظامي "قشم" استان هرمزگان از تشديد اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاکسازي مناطق جرم خيز در اين شهرستان خبر داد.

داود محمود زاده در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي "قشم" در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و برخورد با مخلان امنيت عمومي ضمن هماهنگي قضايي، طرح پاکسازي مناطق آلوده و جرم خيز را در شهرستان اجراء کردند.

وي افزود: ماموران در اين طرح که در سطح شهرستان به مرحله اجراء درآمد، 600 ليتر سوخت قاچاق، یک کیلو 466 گرم ترياك، 86گرم شيشه، 36 گرم حشيش، 15 گرم سوخته ترياك، یک دستگاه ترازوي توزين موادمخدر و سه حقه وافور را کشف و ضبط کردند.

"محمود زاده" با بيان اعمال قانون 12 دستگاه خودرو و 35 دستگاه موتورسيكلت متخلف، خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح یک نفر سارق نیز شناسایی و دستگیر شد.