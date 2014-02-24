به گزارش خبرگزاری مهر،، جمشید شجاعی‌یگانه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 20 پرواز عمره از فرودگاه زنجان انجام شده است، افزود: طی 9 ماه گذشته سال جاری 4695 مسافر از فرودگاه زنجان به مقصد عربستان پرواز رفت و برگشت داشته‌اند و همچنین طی این مدت 85 هزار کیلو بار زائران و حجاج از این فرودگاه جابه‌جا شده است.



وی، با بیان اینکه در مدت مذکور بیش از 21 هزار مسافر از طریق فرودگاه زنجان جابه‌جا شده‎اند، تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای امسال و با فراهم کردن همه زیرساخت‎ها در راستای ارتقا و توسعه کمی و کیفی فرودگاه زنجان، شاهد جابه‌جایی 21 هزار و 491 مسافر از این فرودگاه بودیم که این جابجایی با 146 پرواز داخلی انجام شده است.



مدیر فرودگاه استان زنجان، تعداد پروازهای غیربرنامه‎ریزی شده از فرودگاه زنجان را 790 پرواز عنوان و افزود: انجام این تعداد پرواز غیر‌برنامه‌ریزی شده از این فرودگاه نشان دهنده ارتقای جایگاه فرودگاه زنجان در سطح کشور است و پروازهای غیربرنامه‌ریزی شده همه پروازهای خارجی، شخصی، نظامی و امدادی از فرودگاه زنجان را شامل می‌شود.



شجاعی یگانه، با تأکید بر اینکه مهمترین پروژه عمرانی فرودگاه زنجان، افزایش طول باند این فرودگاه است، گفت: خوشبختانه در بخش پروژه‎های عمرانی اقدامات قابل توجهی در سالهای اخیر انجام شده است که از آن جمله می‎توان به احداث اتوبان دسترسی شهر زنجان به فرودگاه، تکمیل بلوار اختصاصی فرودگاه و همچنین احداث واحد سوخت‎گیری هواپیما با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اشاره کرد.

اختصاص ده دستگاه ونتيلاتور پيشرفته و ده دستگاه دياليز به مراکز درمانی استان زنجان



معاون درمان دانشگاه، رئيس اداره تجهيزات پزشکی و مسئول امور بيماری های خاص معاونت درمان، گفت: 10 دستگاه ونتيلاتور پيشرفته و ده دستگاه دياليز از سوی وزارت متبوع و هيات امنا صرفه جويی ارزی وزارت متبوع و با مشارکت مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مراکز درمانی استان، اختصاص يافت .



سعيد جليلی افزود : دانشگاه علوم پزشکی زنجان بالاترين ميزان تخصيص دستگاه های مذکور را نسبت به ساير دانشگاه های کشور در سال 1392 از سوی وزارت متبوع داشته و اين امر موجب توسعه و تجهيز تخت های بخش مراقبت های ويژه بيمارستان آيت ا.. موسوی و بخش دياليز بيمارستان حضرت ولی عصر(عج) و خدمت رسانی به بيماران نيازمند استان خواهد شد.