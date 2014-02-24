به گزارش خبرگزاری مهر،، جمشید شجاعییگانه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 20 پرواز عمره از فرودگاه زنجان انجام شده است، افزود: طی 9 ماه گذشته سال جاری 4695 مسافر از فرودگاه زنجان به مقصد عربستان پرواز رفت و برگشت داشتهاند و همچنین طی این مدت 85 هزار کیلو بار زائران و حجاج از این فرودگاه جابهجا شده است.
وی، با بیان اینکه در مدت مذکور بیش از 21 هزار مسافر از طریق فرودگاه زنجان جابهجا شدهاند، تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای امسال و با فراهم کردن همه زیرساختها در راستای ارتقا و توسعه کمی و کیفی فرودگاه زنجان، شاهد جابهجایی 21 هزار و 491 مسافر از این فرودگاه بودیم که این جابجایی با 146 پرواز داخلی انجام شده است.
مدیر فرودگاه استان زنجان، تعداد پروازهای غیربرنامهریزی شده از فرودگاه زنجان را 790 پرواز عنوان و افزود: انجام این تعداد پرواز غیربرنامهریزی شده از این فرودگاه نشان دهنده ارتقای جایگاه فرودگاه زنجان در سطح کشور است و پروازهای غیربرنامهریزی شده همه پروازهای خارجی، شخصی، نظامی و امدادی از فرودگاه زنجان را شامل میشود.
شجاعی یگانه، با تأکید بر اینکه مهمترین پروژه عمرانی فرودگاه زنجان، افزایش طول باند این فرودگاه است، گفت: خوشبختانه در بخش پروژههای عمرانی اقدامات قابل توجهی در سالهای اخیر انجام شده است که از آن جمله میتوان به احداث اتوبان دسترسی شهر زنجان به فرودگاه، تکمیل بلوار اختصاصی فرودگاه و همچنین احداث واحد سوختگیری هواپیما با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اشاره کرد.
اختصاص ده دستگاه ونتيلاتور پيشرفته و ده دستگاه دياليز به مراکز درمانی استان زنجان
معاون درمان دانشگاه، رئيس اداره تجهيزات پزشکی و مسئول امور بيماری های خاص معاونت درمان، گفت: 10 دستگاه ونتيلاتور پيشرفته و ده دستگاه دياليز از سوی وزارت متبوع و هيات امنا صرفه جويی ارزی وزارت متبوع و با مشارکت مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مراکز درمانی استان، اختصاص يافت .
سعيد جليلی افزود : دانشگاه علوم پزشکی زنجان بالاترين ميزان تخصيص دستگاه های مذکور را نسبت به ساير دانشگاه های کشور در سال 1392 از سوی وزارت متبوع داشته و اين امر موجب توسعه و تجهيز تخت های بخش مراقبت های ويژه بيمارستان آيت ا.. موسوی و بخش دياليز بيمارستان حضرت ولی عصر(عج) و خدمت رسانی به بيماران نيازمند استان خواهد شد.
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