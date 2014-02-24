به گزارش خبرنگار مهر، آرزو دهقان مدیر روابط عمومی اورژانس کشور روز دوشنبه در نشست خبری هفته سلامت مردان که با شعار "سوانح و حوادث در کمین سلامت مردان" برگزار شد، از اقدامات انجام شده جهت تدوین سند پیشگیری از خشونت خانگی خبر داد و گفت: مردان قشر آسیب‌پذیر جامعه در حوادث هستند. در نظام کشوری مراقبت حوادث حدود 70 درصد افرادی که به اورژانسهای بیمارستانی به دلیل حوادث و سوانح مراجعه می‌کنند، مردان هستند. در مجموع رخداد حوادث در مردان دو برابر زنان است.

وی حوادث ترافیکی در مردان را سه برابر زنان خواند و افزود: 65.57 درصد از مصدومین ناشی از حوادث مرتبط با عابران پیاده و 71.5 درصد از حوادث خودروسواران برای مردان اتفاق می‌افتد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور در توضیح حوادث غیر ترافیکی نیز گفت: 84 درصد از حوادث غیر ترافیکی نیز مربوط به مردان است. در مجموع 82 درصد موارد برق گرفتگی، 76 درصد حوادث ترافیکی، 73 درصد غرق‌شدگی‌ها، 66 درصد سقوط، 57 درصد سوختگی‌ها، 53 درصد گزش جانوران زهری و 51 درصد مسمومیت‌ها از کل حوادث سال 91، مربوط به مردان بوده است. در مجموع می‌توان گفت که بیش از 71 درصد حوادث سال 91 به مردان مربوط بوده است.

دهقان همچنین گفت: 95 درصد حوادث اماکن شغلی، 78 درصد حوادث اماکن تفریحی، 77 درصد حوادث معابر ترافیکی، 70 درصد حوادث مدرسه و 54 درصد حوادث منزل در سال 91 مربوط به مردان بوده است. تمام این موارد حاکی از آن است که در بحث پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی باید برنامه‌ریزی‌های اساسی صورت گیرد؛ به ویژه آنکه بیشتر این حوادث در گروه سنی 34-20 سال یعنی مقطع سنی «مولد» و «نان‌آور» جامعه بوده است.

وی به اقدامات اورژانس کشور در حوزه پیش بیمارستانی و بیمارستانی اشاره کرد و گفت: به این منظور سعی کرده‌ایم تحصیلات تکنیسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی را از نظر علمی، عملی و عملیاتی ارتقا دهیم تا به این ترتیب ارائه خدمت بهتری به مصدومان را شاهد باشیم.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشورهمچنین از تدوین سند پیشگیری از خشونت خانگی خبر داد و گفت: تدوین اولیه این سند صورت گرفته است. مباحث روانی و مشاور خانواده نیز در این سند لحاظ شده است.

به گفته دهقان، در حال حاضر 3040 آمبولانس، 2084 پایگاه اورژانس، 50 اتوبوس آمبولانس، 52 موتورلانس و 18 هزار نیروی انسانی با احتساب اضافه کار در مراکز اورژانس 115 فعال هستند.

وی همچنین درباره متوسط رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار، گفت: متوسط رسیدن آمبولانس در شهرهای کوچک زیر 8 دقیقه، در شهرهای بزرگ زیر 10 دقیقه و در تهران متوسط زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار 12.5 دقیقه است. همچنین متوسط رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار در جاده‌ها حدود 14 دقیقه است.

دکتر مطهره علامه رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت نیز گفت: سیستم شبکه بهداشتی کشور از آمادگی کافی برای ارائه خدمات سلامت به مردان برخوردار نیست.

وی افزود: طراحی ساختار نظام بهداشتی کشور از ابتدا برای ارائه خدمات به مردان نبوده است. این مسئله در پایلوت بسته سلامت خدمات مردان مشخص شد. در حال حاضر نیز اغلب مراجعان به نظام بهداشتی کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

علامه ادامه داد: سیستم شبکه از آمادگی کافی برای ارائه خدمات به مردان برخوردار نیست. از طرف دیگر خود مردان نیز علاقه‌ای به دریافت خدمات ندارند. البته در تمام دنیا مردان احساس می‌کنند که نیازی به خدمات سلامتی ندارند و نگرش خاصی نسبت به آسیب‌ناپذیری در مردان وجود دارد. به این ترتیب است که احساس نیاز به ویژه برای خدمات پیشگیرانه ندارند و در مجموع مردان بیشتر نگران شغل، درآمد و امرار و معاش خانواده هستند.

رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت گفت: به دنبال اجرای آزمایشی بسته سلامت خدمات مردان به این نتیجه رسیدیم که باید یک نگرش جدید در ساختار نظام شبکه کشور ایجاد کنیم. البته مسائل فرابخشی نیز در سلامت مردم مطرح است و لازم است که به این منظور تمام ارگانها دست به دست یکدیگر داده تا سلامت جامعه تامین شود.

وی همچنین از تدوین پیش‌نویس سند ملی سلامت مردان در وزارت بهداشت خبر داد و افزود: این سند برای تصویب نهایی، سال آینده در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح می‌شود.

در ادامه دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به معاینات شغلی دوره‌ای گروه کارگری، از اقدامات انجام شده جهت ورود معاینات سلامت شغلی به حوزه کارمندی از سال آینده خبر داد و گفت: در این زمینه دو دسته فعالیت را در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دنبال می‌کنیم. ابتدا آن که شرایطی فراهم کنیم که محیط کار سالمی ایجاد شود تا افراد فعال در این محیط در اثر عوامل زیان‌بار محیطی دچار بیماری و آسیب نشوند. عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی به معاینات سالانه قشر کارگری اشاره کرد و افزود: بر اساس معایناتی که سالانه انجام می‌شود، بیماریهای اسکلتی عضلانی سهم بالایی در میان قشر کارگری دارند. بر این اساس یکی از فعالیتهای انجام شده، برنامه‌ ارگونومی در محیط کار است تا شرایط کار با شرایط بدنی کارگر منطبق شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به معاینات دوره‌ای کارگران که بر اساس قانون کار باید حداقل سالانه یک بار انجام شود، اشاره کرد و گفت: این معاینات باید با هزینه کارفرما انجام شود. به این منظور پزشکانی که مجوز انجام این فعالیت را دارند، تعیین صلاحیت شده و برای گروه هدف پرونده پزشکی تشکیل می‌دهند و همچنین گزارش سالانه آن را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهند. در حال حاضر 150 پزشک متخصص طب کار و 450 پزشک عمومی دوره دیده واجد صلاحیت برای معاینات دوره‌ای سلامت شغلی هستند و این معاینات توسط این افراد انجام می‌شود.

ندافی به فعالیت 2000 بازپرس بهداشت حرفه‌ای در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این بازرسان فعالیتهای مربوط به معاینات سلامت شغلی را پیگیری می‌کنند. در ساختار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، خانه‌های بهداشت کارگری، پست امداد بهگر و مرکز بهداشت کار، پوشش ما را در تمام مراکز کارگری تامین می‌کنند. الگوی ما در این زمینه مورد توجه سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و به این منظور سال آینده نشست سه روزه‌ای را از سراسر دنیا در جمهوری اسلامی ایران با موضوع «ادغام برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در نظام شبکه» خواهیم داشت که امیدواریم نتایج آن برای تمام دنیا قابل استفاده باشد. در این نشست حداقل 20 مهمان خارجی خواهیم داشت.

وی همچنین از در نظر گرفتن معاینات دوره‌ای سلامت شغلی برای کارمندان خبر داد و گفت: برنامه مشترکی را با اداره کل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در دست اجرا داریم که بتوانیم سال آینده معاینات دوره‌ای سلامت شغلی را طبق قانون خدمات کشوری به حوزه کارمندان هم وارد کنیم. این برنامه از جهت غربالگری بیماریهای مختلف بسیار مهم است چرا که افراد و به ویژه مردان معمولا به صورت فعال برای غربالگری مراجعه نمی‌کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره گفت: به این منظور مکاتباتی با ریاست جمهوری انجام داده‌ایم و موافقت‌های اولیه را نیز گرفته‌ایم. البته ریاست جمهوری برآورد هزینه این اقدامات را از ما درخواست کردند که این موضوع در دست انجام است. در مجموع می‌توان گفت که هزینه معاینات و خدمات پاراکلینیکی برای یک معاینه بر مبنای هزینه‌های سال 91، برای هر نفر حدود 80 هزار تومان است که طبق قانون دولت باید آن را بپردازد.

ندافی تاکید کرد: طبق قانون کار، کارفرما موظف است معاینات سلامت شغلی را برای کارکنان خود انجام دهد. اگر در بازرسی‌های بهداشتی مشخص شود که این معاینات انجام نمی‌شود، به عنوان یکی از اشکالات قانونی آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر پوشش ما در زمینه معاینات شغلی در کارگاههای کوچک 100 درصد نیست و در حال حاضر پوشش بر روی صنایع بزرگ است.