به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا گفت: کمیته امداد شهرستان کهگیلویه درسال گذشته به منظور کمک به اشتغال و خوداتکایی خانواده ها اقدام به اعطای وامهای خوداشتغالی و خودکفایی در زمینه های مختلف نموده که بسیاری از خانواده ها به مرحله خودکفایی رسیده و از گردونه حمایت خارج شدند.

وی اظهار داشت:به موازات اعطای وامهای خود اشتغالی کمیته امداد، در ماه گذشته 116فقره تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و اقشار آسیب پذیر پرداخت شده است.

رحیمی نیا با بیان اینکه اعتبار این تسهیلات پرداختی بالغ بر یک میلیارد و 230 میلیون ریال است، افزود: وامهای قرض الحسنه کارگشایی جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص از قبیل هزینه های درمان، ازدواج ،تعمیر و تامین مسکن، بدهکاری های مالی، کمک هزینه های تحصیل و... با در نظر گرفتن شرایط و رعایت اولویت ها و استحقاقها و اخذ تعهدات و ضمانت های معتبر به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.

وی افزود : سیاست کلی این نهاد توانمند کردن خانواده های تحت حمایت می باشد و به تمام خانواده های تحت حمایت با توجه به توانایی و داشتن شرایط و ظرفیت های موجود هر منطقه وام خودکفایی و قرض الحسنه کارگشایی اعطاء خواهد شد.

آموزش 241 نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان گچساران

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: در راستای رفع معضل بیکاری در طول سال جاری تعداد 241 نفر از مددجویان و فرزندان آنها آموزشهای فنی وحرفه ای را در رشته های مختلف فراگرفتند.

امراله فروزنده تصریح کرد: به منظور خودکفایی و توانمندسازی مددجویان، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به صورت بلند مدت و کوتاه مدت و بر اساس استعدادها، توانمندی ها و علاقه مندی مددجویان به رشته های مختلف مهارتی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: بیش از 428 میلیون و 365 هزار ریال در راستای اجرای این کلاسها هزینه شده و ارائه این آموزش ها به منظور ارتقاء سطح آگاهی های علمی و مهارتهای فنی و حرفه ای مددجویان انجام می گیرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران دوره های برگزار شده را در زمینه های کامپیوتر، کابینت سازی، جوشکاری، کیف سازی، آرایشگری و .. عنوان کرد.

وی افزود: مددجویان پس از گذراندن دوره های آموزشی و با دریافت تسهیلات خوداشتغالی جهت جذب در بازار کار آماده می شوند.

توزیع195 سبد غذایی بین کودکان کودکان کمیته امداد شهرستان دنا

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دنا از توزیع 195 سبد غذایی ویژه کودکان سوءتغذیه در کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

مجتبی امینی گفت: فقر، عدم دسترسی به مواد غذایی، بیماری، ناآگاهی های تغذیه ای و محیط های غیر بهداشتی در بروز بیماری سوء تغذیه نقش دارند و متاسفانه برخی از خانواده بدلیل عدم توان اقتصادی دچار کمبود مواد غذایی هستند که به همین دلیل کودکان آنها دچار اختلالات جسمی می شوند.

وی تصریح کرد: در همین راستا 195 سیدغذایی در شهرهای سی سخت و پاتاوه بین کودکان مبتلا به سوء تغذیه توزیع گردید که 55 نفر را در شهر سی سخت و140نفر را در شاخه پاتاوه شامل می شود.

امینی با بیان اینکه ارزش این سبد غذایی معادل 195 میلیون ریال است، گفت: این سبد کالا شامل مواد مصرفی غذایی از قبیل تخم مرغ، پنیر،لوبیا، روغن مایع، برنج، ماکارونی می باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان بیان داشت: کودکان زیر شش سال نیازمند از طریق مرکز بهداشت شناسایی شده و به آنها سبد غذایی ویژه کودکان سوء تغذیه ارائه می شود.

امینی در پایان با اشاره به اهمیت تغذیه و سلامت در دوران کودکی، گفت: کمیته امداد به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت وحل مشکل تغذیه‌ای و سلامت کودکان مبتلا به سوء تغذیه در دوران کودکی ،اقداماتی را در راستای رشد مناسب آنان و جلوگیری از بیماری ها انجام داده است.

معرفی 200 مددجوی کمیته امداد شهرستان چرام به کمیسیون پزشکی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: در بهمن ماه سال جاری 200 نیازمند متقاضی خدمات حمایتی کمیته امداد به کمیسیون پزشکی معرفی شدند.

علی حسن مظاهری اظهار داشت: مشکلات و نیازمندیهای خانواده های تحت حمایت در تمامی سرفصلهای کاری این نهاد به صورت کارشناسانه بررسی و در جهت رفع این مشکلات ضوابط و قوانین خاصی طراحی شده که در حال اجرا است.

مظاهری عنوان کرد: در همین زمینه کمیته‌ امداد برای افراد و مددجویانی که به ‌علت بیماری‌های مختلف و فقر مالی دچار مشکل هستند با برگزاری کمیسیون پزشکی و مشاهده‌ مدارک آنان با نظر مساعد پزشکان متخصص و تأیید کمیسیون، خدمات حمایتی به افراد واجدالشرایط ارائه می‌دهد.

وی تصریح نمود: در همین راستا کمیسیون پزشکی در محل کمیته امداد برگزار و 200 نفر از مددجویان و افراد بیمار با ارائه مدارک پزشکی در این کمیسیون شرکت کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام خاطر یادآور شد: کمیسیون تخصصی یکی از مجراهای چتر حمایتی کمیته امداد است که متقاضیان از این طریق می توانند از مزایای حمایتی کمیته امداد برخوردار شوند.

مظاهری افزود: مبلغ 12 میلیون ریال بابت قسمتی از ویزیت مددجویان شرکت کننده در کمیسیون پزشکی از طرف این نهاد پرداخت شد.

وی گفت : معرفی شدگان به کمیسیون پزشکی در صورت دریافت تأییدیه عدم توانایی 70 درصد و بیشتر از کمیسیون پزشکی، از حمایتهای کمیته امداد برخوردار می شوند.

150 مدد جوی بویراحمدی در همايش مبارزه با مواد مخدر شرکت کردند

مدير کميته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بويراحمد از برگزاري همايش مبارزه با مواد مخدر با حضور 150 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زرير انصاري گفت: مواد مخدر امروزه به عنوان يک آسيب اجتماعي به درون بسياري از خانواد ه ها نفوذ کرده و به تبع آن خانواده هاي تحت حمايت نيز در معرض اين آسيب اجتماعي هستند.

وی افزود: بر همين اساس کميته امداد با برگزاري همايشهایی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر جهت پيشگيري از اين آسيب اجتماعي گام هاي مؤثري برداشته است.

انصاری اظهار داشت: در همین راستا همایشی با حضور کارشناسان نیروی انتظامی و بهداشت با شرکت 150 نفر از مددجویان تحت حمایت برگزار شد.

وی مهمترین علل گرایش به مواد مخدر را عوامل فردی، محیطی، اجتماعی و خانوادگی دانست و ادامه داد: اعتیاد به مواد مخدر زمینه گسترش جرایم و آسیبهای اجتماعی دیگر را در جامعه افزایش می دهد.