به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان قرچک صبح امروز با حضور محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، علی صادقی فرماندار شهرستان قرچک، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان، صیدلو مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، هوشمند درویش رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش، هوشنگ کولیوند مدیر آموزش و پرورش شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر، خیرین و خانواده معظم شهدا و سایر مدیران و مسئولان شهرستان قرچک برگزار شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در این جشنواره با قدردانی از مسئولان شهرستان قرچک برای برپایی این جشنواره اظهار داشت: خیرین در راه خداوند حرکت کرده و علاوه بر اینکه جهادگر نفس هستند جهادگر مال نیز محسوب می شوند.

محمدرضا حافظی با اشاره به اینکه مدرسه ای که از سوی خیرین ساخته می شود و فرزندان کشور در آن تحصیل می کنند نه تنها برای کشور مفید و مؤثر است بلکه برای جهان بشریت مفید خواهد بود، افزود: 16 سال است که مجمع خیرین مدرسه ساز در حال فعالیت است و خیران از این حرکت خیر استقبال خوبی داشته اند.

500 هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالند

وی با بیان اینکه 500 هزار خیر مدرسه ساز در کشور حضور دارند و یکهزار خیر نیز در برون مرزهای کشور در امر مدرسه سازی مشارت دارند، بیان کرد: در حال حاضر در تمام روستاها و شهرهای کشور شاهد حضور عاشقانه و مشارکت اثرگذار خیرین هستیم و شاهدیم که طی 16 سال گذشته مدارس 4 نوبته ما به دو نوبته و یک نوبته تبدیل شده اند.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نیز در این همایش اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ارتباط با حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فرموده اند بایستی جلوتر از توطئه های دشمن حرکت کرد و پیش نیازها را دید.

خیرین در امر مدرسه سازی از دولت پیشی گرفته اند

هوشمند درویش افزود: خیرین در سالهای اخیر که کشور در تهاجم اقتصادی قرار دارد از دولت هم در ساخت و ساز پیشی گرفته اند و این فرهنگ عمومی در بین مردم گسترش یافته است.

وی بیان کرد: خوشبختانه حدود چهار هزار تن طی سه سال اخیر به جمع خیرین قرچک اضافه شده و خیرین در امر خیر مدرسه سازی از یکدیگر سبقت گرفته اند اما برگزاری این جشنواره و مدرسه سازی باید طی سال در تمام مناطق استان به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

اهتمام به دانش و مدرسه سازی موجب رشد و توسعه کشور می شود

همچنین فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش قرچک در ادامه این مراسم با تقدیر از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به دلیل اهتمام برای برگزاری این جشنواره اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم می فرماید کسانیکه در رسیدن به قرب الهی لحظه شماری می کنند و ایمان به روز واپسین داشته و معتقدند بازگشت همه به سوی خداست، اینها فرشتگان، پیامبران و بندگان صالح خداوند محسوب می شوند. یعنی خداوند بندگان صالح را در ردیف فرشتگان و پیامبران آورده است.

علی صادقی افزود: یکی از مواردی که باعث از دست رفتن فرصت ها می شود ثروت است. در برخی افراد روحیه مال اندوزی و داشتن حرص و طمع به مال بیشتر ایجاد می شود و به هیچ وجه حاضر نیستند از سرمایه خود بگذرند اما در این میان افرادی نیز وجود دارند که از ثروت خود گذشته و در راه خیر قدم می گذارند، اینها انسانهای شایسته و بسیار بزرگی هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه جامعه ای توسعه می یابد که علم محور و توسعه محور باشد، افزود: در جهان نیز کشورهایی رشد و توسعه یافته اند که دانش را مورد اهتمام قرار داده اند و کسانی که به دنبال ایجاد فضاهای آموزشی در کشور می باشند، بندگان صالح خداوند محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه اهمیت مدرسه سازی همواره در عمل و گفتار امام راحل و مقام معظم رهبری نمود داشته، یادآور شد: برکت مدرسه سازی در کشور به این است که 30 سال پیش امام خمینی(ره) به عنوان اولین خیر در این امر خداپسندانه مشارکت کردند. خوشبختانه تعداد خیرین کشور روز به روز در حال افزایش است و ما مفتخریم که شهرستان قرچک نیز از حضور این افراد بی بهره نیست.

خیرین چهره های حقیقی ماندگار هستند

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان قرچک با تقدیر از عمل نیک و خداپسندانه خیرین مدرسه ساز گفت: خیرین چهره های حقیقی ماندگار هستند.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی صبح امروز در سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور افزود: اگر بهترین و پرمحتوا ترین کتب و ابزار برای توسعه دانش در کشور وجود داشته باشد ولی مدرسه ای نباشد که فرزندان کشور بتوانند در آن تحصیل کنند، فایده ای ندارد.

وی گفت: کسانی که در این مراسم شرکت کرده و برای انجام عمل خیر مدرسه سازی برای اولین بار یا مجدد قدم برداشته اند با اخلاص آمده اند، بخصوص خانواده شهدا که در تمام صحنه ها جلوتر از همه حرکت کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه اجر کار خیرین نزد خداوند چندین برابر است، افزود: افرادی که فرهنگ مدرسه سازی را ترویج می دهند هم مانند انجام دهنده این عمل خیر هستند و به فرموده پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و راهنمای کار خیر مانند انجام دهنده آن است.

گفتنی است در این جشنواره از خیرین مدرسه ساز شهرستان قرچک با اهدای تندیس جشنواره قدردانی بعمل آمد.

همچنین در این مراسم خیرین، دانش آموزان، فرهنگیان و مسئولان شهرستان قرچک هر یک در راستای ساخت مدارس با اهدای مبالغ نقدی یا تعهد ساخت، مشارکت خود در این امر خیر را اعلام کردند.