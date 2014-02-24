به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، عبدالاله النائلی تاکید کرد حیدر الملا و سلیم الجبوری از اعضای فراکسیون متحدون برای گروهک تروریستی خلق(منافقین) کار می کنند.

وی افزود الملا و الجبوری برای تحریک افکارعمومی جهان از طریق ادعای نقض حقوق بشر در عراق تلاش می کنند که این شیوه آنها نادرست است و به خاطر آن بازخواست خواهند شد، به ویژه با توجه به اینکه وضع حقوق بشر بسیار بهتر از برخی کشورهای عربی و اروپایی است.

النائلی در گفتگو با المسله اظهار داشت نام گروهک تروریستی خلق(منافقین) به سبب ارتکاب هزاران جنایت در عراق در زمان رژیم سابق و کمک به رژیم بعثی و صدام در سرکوب مردم این کشور، از دهه نود قرن گذشته در فهرست تروریسم جهانی قرار گرفت.

وی افزود این گروهک(منافقین) در کشورهای اروپایی فعالیت می کند و ریشه هایی در عراق دارد و برخی همانند حیدر الملا که با اتهامات قضایی روبرو است و سلیم الجبوری متهم به تروریسم با این گروهک همکاری می کنند.

این در حالی است که روز شنبه یک منبع امنیتی بلندپایه فاش کرده بود هیئتی که به بروکسل رفته و حیدرالملا و سلیم الجبوری از جمله اعضای آن به شمار می روند، با مقامات اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و عربستان دیدار کرده اند.