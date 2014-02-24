قول کمک مالی معاون رئیس جمهور به کارکنان کتابخانه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این خبر را صبح امروز در جریان برگزاری مراسم تودیع و معرفه رؤسای قدیم و جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که در سالن همایش های این سازمان برگزار می شد، اعلام کرد.

نوبخت ضمن اعلام آمادگی دولت تدبیر و امید و برای بستر ساز فرهنگی و کمک به سید رضا صالحی امیری رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: امیدوارم با تأسی از نگاه رئیس جمهور زمینه های تعالی بیش از پیش فرهنگ ایرانی اسلامی که بخشی از اسناد آن در این سازمان گردآمده است، فراهم شود.

سخنگوی دولت خطاب به کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: من امروز به عنوان یک خدمتگذار کوچک از دولت بزرگ تدبیر و امید به اینجا آمده ام تا به شما اطمینان دهم که هرچند خزانه دولت ازنظر مالی در مضیقه است اما آنچه بتوانیم تا پایان ماه جاری سال 92 درخصوص وضعیت مالی کارکنان مساعدت کنیم و آنچه را باقی بماند برای سال آتی به انجام برسانیم.