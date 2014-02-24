به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با دومین سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان هرمزگان سفر می کند، عنوان کرد: در این سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های مختلفی در استان هرمزگان خواهد داشت که از جمله آن حضور در شهرستان رودان به عنوان نماینده عالی دولت و بررسی مشکلات این شهرستان است.

وی ادامه داد: بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر از جمله دیگر برنامه های این سفر است که طبق برنامه های پیش بینی شده موسسه فرهنگی قرآن و عترت بهشت بندر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح و از ساختمان هنرستان هنرهای زیبا، تالار مرکزی و تعاونی مسکن مطبوعات استان هرمزگان در بندرعباس بازدید به عمل می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری مراسم تجلیل از نام آوران عرصه فرهنگ و هنر استان هرمزگان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و افزود: در این مراسم از فرهیختگان و نام آوران عرصه فرهنگ و هنر که در سال 92 در جشنواره های ملی و بین المللی حائز افتخار برای استان هرمزگان شده اند، تجلیل می شود.

حجت الاسلام مرشدی تصریح کرد: همچنین در این سفر نشست صمیمانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نخبگان فرهنگ و هنر استان برگزار می شود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیداری با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان رودان نیز علاوه بر بررسی مشکلات این شهرستان، برنامه های دیگری شامل دیدار صمیمی با هنرمندان شهرستان، سخنرانی در جمع مردم در مسجد جامع رودان و ادای احترام به شهدای این شهرستان با حضور در گلزار شهدا انجام می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: همچنین پیش بینی شده تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سفری به جزیره هرمز از بزرگترین فرش خاکی جهان که در جزیره هرمز طراحی شده، بازدید کند.

یه گزارش مهر، رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت از 6 تا 8 اسفند در دومین سفر استانی به هرمزگان سفر می کند.