به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان با اعلام این خبر گفت: کتاب «ولایت و رهبری در اسلام» اثر حسن طاهری خرم آبادی است که توسط وائل علی در 312 صفحه ترجمه شده و با نام «الولایة و القیادة فی الاسلام» منتشر شده است.

در چکیده پشت جلد این اثر آمده است: گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران براساس دیدگاه اسلام درباره حکومت و به طور خاص نظریه ولایت فقیه، ضرورت بررسی و تبیین مضاعف مسئله حکومت و رهبری از دیدگاه اسلام را آشکار ساخته است.

اثر حاضر تلاش اجتهادی در بازخوانی ادله حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه در جهت تبیین و مستدل ساختن دیدگاه اسلام درباره حکومت و رهبری، تطبیق آن بر نظام جمهوری اسلامی ایران و آشکار ساختن ظرفیت تئوریک آن در پاسخگویی به پرسش های مرتبط با آن است.