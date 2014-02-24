به گزارش مهر، نادر میرشکار صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان با بیان اینکه تعداد 486 هزار خانوار در استان واجد شرایط دریافت سبد کالا هستند افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح از تعداد 274 هزار خانوار واجد شرایط دریافت سبد کالا تاکنون 200 هزار خانوار سبد کالای خویش را دریافت کرده اند.

وی افزود در مرحله دوم اجرای این طرح kdc که در سال آینده انجام خواهد گرفت تعداد 34 هزار خانوار دیگر سبد کالا دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: افراد باقی مانده و واجد شرایط نیزطی مراحلی دیگر و در مرحله سوم و با اعلام برنامه تعیین شده سبد کالای خویش را دریافت خواهند کرد.

میرشکار با بیان اینکه مرحله اول توزیع سبد کالا تا زمانی که آخرین نفر سبد کالای خویش را دریافت کند ادامه خواهد داشت افزود: این استان از لحاظ تامین و توزیع سبد کالا در کشور در رتبه نخست قرار دارد.

وی افزود: توزیع سبد کالا از طریق فروشگاه های امکان، اتکا، فرهنگیان، رفاه و کارکنان دولت و همچنین بخش خصوصی و تعاون روستایی دو ر 170 مرکز توزیع کالا در سراسر استان در حال توزیع است.

وی در خصوص ذخیره سازی میوه شب عید و تامین نیاز های مردم استان نیز گفت: براساس پیش بینی های انجام گرفته یک هزار تن میوه شامل سیب و پرتقال در سردخانه های استان به منظور دسترسی آسان شهروندان ذخیره شده است که همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز توزیع خواهد شد.