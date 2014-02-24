به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در یادواره شهدای مهندس در تالار این هیثم مشهد اظهار کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به نیروهای توانمند داخلی و مردان بزرگ و نام آوری همچون چمرانها، شهریاریها و دکتر حسابی ها هراسی از تحریم های دشمن ندارد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با هوشمندی و درایت لازم الگوی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند تا در برابر تحریم‌های دشمنان بایستیم و تولید را در راس برنامه‌های خود قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز الگوی اقتصاد مقاومتی باید تکیه کلام مسئولان باشد، افزود: جمهوری اسلامی بر سر گنج استعدادها نشسته و باید با کمک جامعه مهندسی از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری کرد.

شهردار مشهد با اعلام اینکه مبحث اقتصاد مقاومتی باید از سوی بسیجیان مهندس تبدیل به یک فرهنگ شود، افزود: مهندسان می توانند با ارائه راهکارهایی عملی زمینه افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم کرده و گامی بزرگ در عرصه اقتصاد کشور بردارند.

مرتضوی بیان کرد: ایران اسلامی باید بر اساس اسناد بالادستی در افق چشم انداز به عنوان کشوری الگو و پیشرفته و اثرگذار در منطقه و جهان مطرح باشد و این مهم جز با همت و تلاش میسر نمی شود.

وی افزود: اتکا به دانش بومی و بسترسازی مناسب برای خلاقیت و نوآوری و شکوفایی می تواند ما را به‌عنوان ام‌القری جهان اسلام معرفی کند لذا در این اسناد سیاست کلی نظام، سند چشم انداز، سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که اقتصاد مقاومتی، ریاضتی نیست و بر این اساس باید استعدادهای بالقوه را به فعلیت برسانیم و با اتکا به اندیشه و تولیدات داخلی حماسه اقتصادی را محقق کنیم.

مرتضوی گفت: در جمهوری اسلامی رسیدن به چشم انداز بلند دست یافتنی است زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم آنچه خواستیم را بدست آوریم.

شهردار تاکید کرد: در دوران جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی با تحریم‌های شکننده‌ای روبرو بود اما توانست با مدیریت دفاع مقدس به پیروزی برسد لذا امروز هم می‌توانیم با پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از هنر مهندسان تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و اسباب توسعه هر چه بیشتر این کشور را فراهم کنیم.