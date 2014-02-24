نمایشگاه یاد یاران در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌ کل آموزش و پرورش کردستان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 40 ناشر برگزیده حضور دارند و آثار خود را به نمايش گذاشته اند.

حجت ‌الله نریمانی با اشاره به اين مطلب که در نمایشگاه یاد یاران چهار هزار عنوان کتاب در معرض دید علاقمندان قرار دارد، افزود: کتاب ها با موضوعات تربیتی، فرهنگی، هنری و آموزشی تا 15 اسفند در دو نوبت صبح وبعداظهر پذایرای علاقمندان به حوزه کتاب است.

وی با اشاره به اهداف برپايي اين نمايشگاه به همت آموزش و پرورش كردستان بیان کرد: ارتقای سرانه کتاب و مطالعه در سطح مدارس استان از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌ کل آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: خریداران و علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی می‌ توانند با تخفیف 20 درصدی کتاب‌ ها را خریداری کنند.

نریمانی ادامه داد: توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه به ویژه نسل جوان اولویت کاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است و انتظار می رود با برپایی نمایشگاه های این چنینی و برنامه ریزی مناسب در تحقق این اهداف گام های اساسی را برداریم.

وی اظهار داشت: دیدار دست‌ اندرکاران امور تربیتی و پرورشی شهرستان‌ ها با ائمه جمعه، اجرای ویژه برنامه تجلیل از مربیان و معاونین پرورشی و فرهنگی در سطح مدارس با حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان، شرکت مربیان و معاونین پرورشی و فرهنگی در نماز جمعه‌، برنامه ‌ریزی و هماهنگی برای سخنرانی پیش از خطبه‌ های نماز جمعه در خصوص گرامیداشت هفته تربیت اسلامی از جمله برنامه ‌های این هفته است.

نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات محراب قلم و آموزش و پرورش کردستان در سنندج برپا شده است.